La reacción de Insaurralde tras el reproche de Jésica Cirio por el viaje a Marbella: «Me descompensé»

Tras las entrevista exclusiva que brindó Jésica Cirio al noticiero de Telefe, la conductora volvió a abrir su corazón. Este vez fue durante un mano a mano con Georgina Barbarossa en su programa «La Peña de Morfi».

En medio de la charla, la conductora y modelo, no pudo evitar quebrarse. Al ser consultada sobre cómo se enteró de la infidelidad, contestó: «Fue muy angustiante me sentí defraudada, mucha frustración. Me enteré como todos del fin de semana, aunque ya en noviembre las cosas no estaban bien…«, comenzó diciendo.

Y más adelante, agregó: «Tuve sospechas, pero realmente no tenía confirmación de nada. Habían cosas que no me cerraban, no me hacían feliz«, sumó.

Fue entonces que Jésica Cirio se quebró en «La Peña de Morfi» y sostuvo: «Fue como que todo el resto había sido mentira. Como que todos esos años no fueron reales. Fue muy frustrante… fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición, porque yo no sé nada. Realmente si una persona es capaz durante tantos años, hacerme creer algo que no era así, ya no sé que pensar», señaló.

Georgina Barbarossa fue bastante insistente en preguntarle si no se daba cuenta de los exuberantes gastos y la vida de lujo del papá de su hija, y Cirio, respondió: «Y no sé los viajes exactamente que hizo, cuáles fueron por trabajo y cuáles no. Yo puedo hablar por mí». Y luego, hizo énfasis en qué: «la realidad es que no soy investigadora, no estaba detrás de sus gastos. Estaba pendiente de mi economía, de mí. Qué mujer le pide la contabilidad a su marido?«, cuestionó.

La insólita reacción de Insuarralde tras el reproche de Jésica Cirio cuando se enteró del escándaloso viaje

La conductora de «La Peña de Morfi», se mostró angustiada por lo que esto significa en su vida no solo personal, también profesional y cómo podría perjudicarle. Sobre su reacción al enterarse de todo, contó que le escribió y le reclamó: «Él se enojó, me bloqueó, y no habló más. Le pedí explicaciones, y no me las dio. Ningún tipo de explicación, nada. Le hablé en un tono bastante más alto y después de eso me descompensé porque para mí fue muy fuerte ver todo eso», reiteró.

Finalmente confesó sobre cómo se siente: «Yo estoy destrozada, anímicamente, pero a la vez también tengo que estar fuerte, tengo que sostener una nena chiquita. A nivel mediático, que se digan tantas cosas. Amo mi trabajo, me gusta trabajar, siempre trabaje. Esto es una pesadilla«, cerró Jésica Cirio en su mano a mano con Georgina Barbarossa.