Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya se muestran a los besos en público: las fotos

El futbolista Gerard Piqué ya dejó a su pasado atrás: separado definitivamente de Shakira, el deportista ya se muestra en público con su nueva novia de 23 años, Clara Chía Marti.

Si bien los rumores venían creciendo alrededor de ambos, ya que todo se había mantenido en secreto para evitar mayores inconvenientes entre la expareja de famosos, fue el propio Piqué quien decidió patear el tablero y dar una vuelta de página.

Es que en las últimas horas surgieron imágenes de Piqué y Chía Marti en un recital de Dani Martin donde, captados por el ojo de algunos seguidores del cantante, se mostraron muy cariñosos y a los besos sin temor del qué dirán.

Otro de los cambios vistos es que la joven decidió reabrir sus cuentas en redes sociales, que había dado de baja tiempo atrás para evitar ser reconocida.

Sin embargo, tiene «candadito» en Instagram: es decir que es una cuenta privada, y ella selecciona quién puede seguirla y ver sus fotos.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué se conocieron en la compañía «Kosmos Global Holding S.L.», de la que él es dueño.

Por ahora, no hay certezas respecto de las fechas en que ambos iniciaron ese vínculo amoroso, por lo que no se sabe si hubo engaño o no a la cantante colombiana.

Si bien en el pasado se habían observado algunas fotos del futbolista de Barcelona con la chica, en un boliche europeo, estas nuevas imágenes en público serían parte del operativo de blanqueo de la relación.

