Germán Martitegui duro en su devolución con Aquiles en MasterChef: «Es un sacrilegio lo que hiciste»

Las preparaciones de MasterChef Argentina tuvieron como gran protagonista la miel. El delantal negro lo recibió Carlos Alzamora, aunque también recibió por parte del jurado duras críticas Aquiles González Sviatschi. De hecho, el cordobés se sorprendió que no le haya tocado a él recibir esa ropa que marca la poca satisfactoria preparación de la comida. «Yo creo que mi plato está peor», se sinceró.

Aquiles presentó unas costillas de cerdo a la miel con papas y batatas, que en la degustación tuvo devoluciones negativas. Germán Martitegui le marcó que uno de sus grandes errores fue haberlo puesto miel a todo el plato. “Con una miel tan delicada como la que te dimos, es casi un sacrilegio lo que hiciste”, le dijo el chef.

En el caso de Carlos, que hizo un solomillo marinado en aceite de oliva con chips de zanahoria, papa y batata, Damián Betular observó que prácticamente no había miel. Allí el participante confesó queno le gustaba el sabor de la miel del monte que le tocó.

Martitegui le dio un consejo contundente al participante tras decirle que no cumplió con la consigna: «Piénsense ganadores de MasterChef, nunca va a haber uno que solo haga carne o que diga ‘este elemento no me gustó’”, le remarcó.

El cruce de Wanda Nara con Estefania por Mauro Icardi

Uno de los momentos picantes de la noche, fue entre Wanda Nara y Estefanía Herlein, con Mauro Icardi como protagonista de la historia.

«Tengo novio y en mi tiempo libre hago todo lo que es beauty, skin care, maquillaje», le contó Estefanía a Wanda. Luego, la conductora le consultó con quién vivía

«Vivo con Mauro», dijo inicialmente la cocinera, y luego añadió «mi novio» a su oración.

«Ah… me asusté. Yo dije ‘qué rápida'», bromeó Wanda con la posibilidad de que Estefanía se lo haya «levantado» a Icardi en su visita a las cocinas más famosas del mundo.