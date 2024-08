¿Gianinna Maradona y Daniel Ovaldo están juntos nuevamente? La prueba que mostraría el reencuentro 

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parecen estar en una nueva etapa de su relación. Lejos de los escándalos que hubo hace algún tiempo, el exfutbolista y la hija del “diez” volvieron a convertirse en noticia luego de que ella fuera vista en la casa del cantante.

Gustavo Méndez fue el encargado de contar la noticia a través de sus redes: «Hace dos días que Gianinna Maradona está en la casa de Daniel Osvaldo«.

Cuál es la prueba que mostraría que Giannina y Osvaldo están juntos

La prueba que aportaron los vecinos indicaría que la relación está en camino nuevamente, debido a que dos noches seguidas se vio el auto de Gianinna en lo de Osvaldo. «Todos los vecinos la vieron. Ella suele llegar a la casa del ex jugador de Banfield de noche y siempre cuando cierra la despensa de enfrente para evitar que la vean», comentó Méndez.

Gustavo Méndez indicó desde su cuenta de Instagram que, Giannina y Osvaldo, “tienen una excelente relación, que son muy amigos y que pueden estar o no estar”.

Además, se suma la buena relación entre los hijos de ambos. “Benja se lleva muy bien con Gio, juegan a la play y que se quieren mucho. No saben si es una reconciliación o se ven porque se quieren y listo”.

Cómo está el vinculo entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Sobre el vínculo que los une, comentaron que “a Gianinna, la mamá de Dani la quiere mucho, al igual que la hermana y su hermano. Y que se llevan bárbaro ellos y sus respectivos hijos”.

Giannina opinó sobre la causa que implica a Deigo

Gianinna Maradona habló sobre su lucha contra el entorno de Diego: “Cuando mi papá estuvo internado estaba medicado y cuando salió debió haber seguido en las mismas condiciones”.

“Yo estaba muy en contra de la casa que eligieron y no solo por las comodidades, sino simplemente porque no había un baño en su habitación, no por lujos sino que porque era necesario. Pero no importaba lo que decía yo”, manifestó indignada a Intrusos.