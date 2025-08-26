Gimena Accardi volvió al teatro tras el escándalo de su separación y su divorcio exprés de Nicolás Vázquez. La actriz compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales a la que su ex esposo también reaccionó. Qué dijo.

Gimena Accardi volvió al teatro y compartió un emotivo posteo

Gimena Accardi volvió al teatro luego de una semana que la vió envuelta en un escándalo al reconocer su infidelidad a Nico Vázquez. Tras la repercusión de sus declaraciones en el streaming de Olga, la actriz aceleró el proceso de divorcio junto a su actual ex esposo y finalmente regresó a los escenarios.

Este lunes, Gime Accardi compartió en sus historias de Instagram un emotivo posteo tras regresar a las tablas con la obra de teatro «En otras palabras«, que coprotagoniza con Andrés Gil (quien fue señalado como tercero en discordia en su relación).

La actriz publicó una emotiva reflexión sobre su vuelta al teatro y compartió sus sentimientos de nostalgia por volver a la ciudad que la conecta con su familia: «En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí», escribió.

«Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)», agregó Accardi.

Ante esta publicación lo que no pasó desapercibido fue el gesto de Nicolás Vázquez que dejó un corazón blanco y un infinito como comentario en la historia de su ex esposa, demostrando que la pareja mantiene un vínculo de afecto y respeto que supera los rumores.

Por otra parte, las miradas también estuvieron puestas en la función de «En otras palabras» y en cómo se comportarían Gimena Accardi y Andrés Gil al compartir escenario tras los rumores que los vinculaban sin embargo, ambos actores demostraron su profesionalismo.

Días atrás, Andrés Gil había sido consultado por el escándalo en el que se buscaba dejarlo como el tercero en discordia y el actor respondió: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”