Nicolás Vázquez después de divorciarse de Gimena Accardi: «Ya firmamos»

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en el ojo de la tormenta mediática y, tras haber asistido a la audiencia que puso fin al matrimonio de la pareja, el actor se dirigió nuevamente a los medios de comunicación.

Nicolás Vázquez confirmó su divorcio de Gimena Accardi y habló del acuerdo en buenos términos

Según se supo en las últimas horas, Vázquez y Accardi habrían generado un clima particular para el tipo de audiencia a la que asistieron y los mismos abogados se habrían admirado por el buen trato que demostraron frente al juez, tal como hacen frente a cámaras.

Así que antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde protagoniza el musical Rocky, Vázquez dialogó con la prensa, afirmó “Ya firmamos el divorcio”, al tiempo que hizo un pedido entre líneas: “Gracias por respetarme y a ella también, dije que no iba a hablar más”.

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.