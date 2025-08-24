Mirtha Legrand se metió de lleno en la polémica separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: «Lo dejó como un cornudo» 

Mirtha Legrand no lo dudó y opinó sin filtro sobre la escandalosa separación que protagonizaron Nico Vázquez y Gimena Accardi. Pero eso no fue todo, ya que la conductora criticó a la actriz por reconocer su infidelidad.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi y Nico Vázquez?

Todo comenzó cuando, al hablar del tema, Karina Iavícoli comentó: «Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Y me parece que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. Me parece que no está bien», y sumó: “Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos les pedimos tanto”.

«En general una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más», le respondió sin filtros Mirtha Legrand y criticó a Gimena Accardi por revelar su infidelidad a Nico Vázquez: «Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así».

En su programa, Mirtha Legrand opinó sobre la confesión de Gimena Accardi:



"Lo hizo quedar como un cornudo", dijo la diva y criticó que exponga su infidelidad con Nico Vázquez en público.



@eltrecetv

¿Qué dijo Andrés Gil sobre su supuesto amorío con Gimena Accardi?

Después del fuerte y contundente descargo de Gime Accardi en OLGA, donde admitió haberle sido infiel a Nico Vázquez y negó que la persona en cuestión fuera Andrés Gil, el actor y pareja de Candela Vetrano, usó su cuenta de Instagram para reforzar las palabras de la actriz.

«Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso», inició Gil en una historia con fondo negro. Y continuó: «Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento». «Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias«, concluyó.