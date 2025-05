Giuliana Salguero, notera de TN, furiosa contra las víctimas de las inundaciones: «Pavote»

Una de las noteras más reconocidas de TN, Giuliana Salguero, esta en el centro de la polémica. La periodista subió un vídeo en sus redes sociales donde se queja de la producción del canal y el trato que tuvieron los rescatista de San Antonio Areco con ella, algo que le molestó mucho a los afectados por las inundaciones en dicha ciudad. Ante la lluvia de comentarios de usuarios indignados, Salguero se peleó con varios de ellos y generó tensión en TN.

💥 UNA NOTERA DE TN SE CRUZÓ CON LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xBHglxWxSd — América TV (@AmericaTV) May 19, 2025

«La próxima no llamen a los medios nacionales»: Giuliana Salguero se peleó con los ciudadanos de San Antonio Areco

Junto con Manu Jove y Paula Bernini, Giuliana Salguero es una de las noteras más populares de TN. Sin embargo, durante la cobertura de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires desató la polémica.

El sábado pasado, la notera intentó subir a un bote en San Antonio Areco, pero los rescatistas le explicaron que estaban exclusivamente destinados a los evacuados y al traslado de provisiones. Así, en pleno vivo, la movilera mostró que se habían quedado aislados en una lancha que había dejado de funcionar.

Más tarde, Giuliana subió un vídeo a sus redes sociales donde se quejaba del trato que había recibido y mostraba que toda su ropa había quedado mojada y arruinada. «¿A quién le parece justo que yo tenga que pagar por esto?«, cuestionó Salguero.

Las quejas de la periodista no le cayeron nada bien a las víctimas de la inundación, quienes se quejaron con la notera sobre sus dichos, según mostraron en LAM. «Es una vergüenza lo que hacés por buscar una nota por rating en Areco», le recriminó un usuario.

«Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar Tik Toks. ¿Ahí te gusta más las repercusiones que tiene? Pavote”, le contestó enojada Salguero.

«Mientras vos te hacés la glam entrando al shopping, hay gente que realmente está con el agua al cuello, sin ropa seca y, encima, perdieron todo. Hacenos un favor y no quieras currar con el dolor ajeno por una notita de mierda», cuestionó otra persona. «Sale, te hago el favor, cambia de canal», respondió Giuliana.

“No sabe lo mortificada que me siento por gente que no tiene más que tiempo que perder atando cabos que no existen. Ese mensaje era por otra que no puedo decir acá. Piensen, digan y hagan lo que quieran y la próxima, no llamen a los medios nacionales. Besos”, le escribió la notera a otro usuario.

“Te descargaste. Hecho. Gira, déjame en paz. No te vi mojándote las patas. Seguí mostrando las tetas que te queda mejor”, le respondió a otra internauta, sin pelos en la lengua.

«El comentario le puede costar el rol de exposición que había catapultado hacia lo más alto a Paula Bernini, por ejemplo, con el caso Loan. Esas coberturas, a veces, son un punto de inflexión para bien o para mal», aseguró Fernando Dente en el programa de NET TV «Entrometidos».

«No entienden (en TN) cómo una profesional con tanta calle y experiencia en estas coberturas se mande ese moco en público«, leyó el conductor.