Gladys Florimonte tuvo un tenso cruce con una agente de tránsito: «¿Quién te crees que sos?»

La humorista Gladys Florimonte protagonizó un escandaloso episodio con una agente de tránsito que involucró a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las imágenes que se mostraron en LAM, la actriz discutía con un agente policial sobre el actuar de una de las agentes de tránsito que la paró en la calle.

Gladys Florimonte a las puteadas con agente de transito pic.twitter.com/htCiEQ95hT — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 18, 2025

Gladys Florimonte insultó a una agente de tránsito en plena calle: «Maleducada de mierda»

La actriz Gladys Florimonte se vio envuelta en un escándalo en plena calle cuando insultó a una agente de tránsito que le pidió su documentación. Aparentemente el conflicto se generó luego de que la oficial le informó que no tenía la documentación necesaria para circular libremente.

«No voy a continuar nada. Yo te voy a decir las cosas, vos me tenés que explicar a mí”, se escucha decir a la actriz en el video que se difundió por las redes en las últimas horas. Después, se dirigió más agresivamente: “Llamalo maleducada de mierda llamalo. ¿Quién te crees que sos? Estamos todos locos, que venga el policía”.

“La señorita, o no se, me pide toda la documentación y tengo toda la documentación. Le estoy preguntando algo y no me contesta. No me contestó la maleducada esta. Yo le voy a decir una cosa, yo vivo acá, tengo permiso para estar estacionando”, le explica al oficial a los gritos.

Luego de que se conocieran las imágenes del enfrentamiento, la actriz se comunicó con Ángel de Brito para aclarar lo sucedido en ciudad. “El conflicto que se dio es que ella tenía la licencia de conducir de Córdoba y entonces tiene que tener un documento emitido en Córdoba”, explicaron desde LAM (América TV).

Con información de Noticias Argentinas