Google desmintió una supuesta falla de seguridad en Gmail: “Totalmente falso”

Google salió a desmentir los reportes que afirmaban que Gmail, su plataforma de correo electrónico, se vio afectada por una falla de seguridad compleja y de gravedad. Las aclaraciones de la compañía estadounidense salieron a la luz luego de informes que indicaron que ellos habían emitido alertas de seguridad de emergencia vinculadas a una campaña de suplantación de identidad.

A raíz de esto, Google lanzó un comunicado oficial: “Queremos asegurar a nuestros usuarios que las protecciones de Gmail son sólidas y eficaces“ detalló la empresa y continuó: “Recientemente, surgieron varias afirmaciones inexactas que afirmaban incorrectamente que habíamos emitido una advertencia general a todos los usuarios (de la plataforma de emails) sobre un grave problema de seguridad. Esto es totalmente falso”, agregó el gigante tecnológico con sede central en California.

Si bien no detallaron qué afirmaciones señalaba el comunicado, la empresa estaría refiriéndose a informes que dieron cuenta de una advertencia urgente a todos los usuarios de Gmail por un ataque de phishing, que fue informado a principios de junio 2025 y que se notificó completamente a los afectados a principios de agosto.

En su aclaración reciente, la firma del buscador dijo: «Si bien los estafadores siempre buscan maneras de infiltrarse en las bandejas de entrada, nuestras protecciones siguen bloqueando más del 99,9 % de los intentos de phishing y malware”. Finalmente, señalaron: “Es fundamental que las conversaciones en este ámbito sean precisas y objetivas”.