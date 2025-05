Graciela Alfano: “La China Suárez no rompe hogares”

Eugenia “la China” Suárez decidió responder a las críticas en redes sociales y no dudó en publicar el mensaje de apoyo de Graciela Alfano, que desde el primer día tomó la postura de ser “team China”.

Graciela Alfano: «un hombre no se roba»

En diálogo con Mujeres Argentinas, Alfano explicó por qué continúa defendiendo a la China Suárez. “Esto es pura maldad, ya se trata de un acoso. Yo soy una buena amiga, tenerme a mí en el rincón no es joda. Tengo argumentos”, aseguró.

Para Alfano, la actriz vive “un ataque feroz”: “La atacan porque es linda, es talentosa. Un hombre no se roba, los hombres van donde se les canta las bolas. Cuando hay cuernos, hay un hombre que tiene ganas de ser desleal. ¿Por qué le ponemos el mote a la piba?».

Asimismo, reconoció que la fidelidad no fue su fuerte: “Los que me gustaban, me los bajé… A la China le veo como una hija, yo soy muy de las causas perdidas y me siento identificada con ella”.

“Le dicen rompe hogares y el hogar estaba roto. Es una expresión que atrasa. ¿Por qué la sociedad se pone así contra una persona?”, se cuestionó Alfano.