La China Suárez trató de «ratas» a sus exparejas y volvió a cruzar a Yanina Latorre: «Te mantuvieron…»

Eugenia “La China” Suárez decidió responder a las críticas en redes sociales y también a periodistas y conductores que hablan sobre su vida y sus romances. El cruce más fuerte fue con Yanina Latorre, a quien decidió desbloquear para mantener un fuerte entredicho que la conductora de Sálvese Quién Pueda se ocupó de publicar.

“Una chiquitita, ¿la nipona diciendo que los padres de los hijos son dos ratas?”, escribió Yanina Latorre en un posteo en el que mostró parte de su conversación con La China Suárez. “Querías ser botinera, te llegó tarde. Yo tengo la vida resuelta”, le escribió Yanina y la actriz le respondió: “Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotud… en la tele de grande. Jajaja”.

“Nadie me mantuvo, vos querías que te mantengan. Lo lograste tarde. No pelotud…, vos pelotud… Vos querías que te mantengan”, escribió Yanina y la respuesta de La China fue tremenda porque tildó de “ratas” a sus exparejas: “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20. Jajajaja”.

Los ex de La China, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, firmaron para que sus hijos puedan viajar a Turquía, pero no ven con buenos ojos que los menores se vayan a vivir al país donde reside actualmente Mauro Icardi.

Graciela Alfano: “La China Suárez no rompe hogares”

Eugenia «La China» Suárez decidió responder a las críticas en redes sociales y no dudó en publicar el mensaje de apoyo de Graciela Alfano, que desde el primer día tomó la postura de ser “team China”. En diálogo con Mujeres Argentinas, la exvedette explicó por qué continúa defendiendo a la China Suárez.

“Esto es pura maldad, ya se trata de un acoso. Yo soy una buena amiga, tenerme a mí en el rincón no es joda. Tengo argumentos”, aseguró. Para Alfano, la actriz vive “un ataque feroz”: “La atacan porque es linda, es talentosa. Un hombre no se roba, los hombres van donde se les canta las bol…. Cuando hay cuernos, hay un hombre que tiene ganas de ser desleal. ¿Por qué le ponemos el mote a la piba?».

