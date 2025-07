Graciela Alfano le respondió a Susana Giménez tras las acusaciones de brujería: “Me odia porque la reemplacé» 

Después de que Susana Giménez afirmara en LAM que Graciela Alfano le habría hecho trabajos de brujería, la actriz y exvedette decidió romper el silencio. Invitada a Infama (América TV), Alfano se mostró contundente y negó rotundamente las acusaciones.

Graciela Alfano contra Susana Giménez: ¿qué le dijo?

“Estoy harta de eso. Es como decirle a alguien que es mufa, no tenés forma de comprobarlo. Te clavan el mote y listo”, afirmó Alfano visiblemente molesta. Además, contó que hasta consultó a un sacerdote especializado: “Hablé con un cura exorcista que me dijo: ‘Quién habla de brujería, la practica’. Yo nunca tuve nada que ver con nadie”.

Durante la entrevista, Laura Ubfal recordó cómo habría nacido la historia: cuando Susana vivía en la calle Tres de Febrero, una empleada suya, Inés, habría alertado que dos hombres enviados por Alfano se presentaron para supuestamente entregarle “una cosa”. Ante esto, Graciela fue tajante: “Es la primera vez que escucho semejante cosa. Pero Mirta me lo preguntó en la mesa y yo me quedé callada porque ya estoy harta de decir lo mismo”.

Alfano se mostró indignada con la etiqueta de “bruja” que asegura haber cargado durante años: “Chicos, te cuelgan un estigma así y te lo tenés que fumar. Yo soy famosa desde los 18 años. Si alguna vez me hubieran visto con un pai o haciendo algo, habría salido en todos lados. Jamás pasó”.

Finalmente, dejó entrever un trasfondo de rivalidad profesional: “Susana me odia porque hice las películas que ella no hizo, las que hacía con Moria, con Olmedo y Porcel. Yo la reemplacé y a lo mejor eso le dio rabia”.

Susana explotó contra Graciela Alfano: “Mentirosa, loca de mierda y bruja fracasada”

“Mentirosa patológica” y “loca de mierda” fueron el principio de las recriminaciones de la diva de los teléfonos a la actriz. Ambas se adjudican la propiedad de una prenda que utilizó María Julia Alsogaray en una producción fotográfica. Así, anoche, Giménez detonó: “Yo no necesito que me preste, ésta chota, un tapado. No estaba en las leñas”.

“Estoy diciendo la verdad. Me hartó. Vi que dijeron que yo la había llamado para pedirle disculpas ¿Pero está loca ésta mina? ¿Qué le voy a pedir disculpas yo? Ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar”, comenzó la diva.

“Yo le dije ¿Pero vos estás loca que yo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿No viste mi programa durante 35 años seguidos? No es mi estilo meterme con alguien y ser mala. Nosotros teníamos pedida una mesa enorme porque era el cumpleaños de un productor”, añadió.