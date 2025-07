Susana explotó contra Graciela Alfano: “Mentirosa, loca de mierda y bruja fracasada”

La serie biográfica del ex presidente Carlos Menem despertó más polémica en el mundo de la farándula que en la política y así se vio reflejado en una fuerte pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez, que se inició por un tapado de la portada de una revista que volvió a cobrar vida por la tira, y continúa con “La Su” mientras trata de “loca de mierda” a “Grace”.

La explosiva pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano por una vieja foto

“Mentirosa patológica” y “loca de mierda” fueron el principio de las recriminaciones de la diva de los teléfonos a la actriz. Ambas se adjudican la propiedad de una prenda que utilizó María Julia Alsogaray en una producción fotográfica. Así, anoche, Giménez detonó: “Yo no necesito que me preste, ésta chota, un tapado. No estaba en las leñas”.

“Estoy diciendo la verdad. Me hartó. Vi que dijeron que yo la había llamado para pedirle disculpas ¿Pero está loca ésta mina? ¿Qué le voy a pedir disculpas yo? Ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar”, comenzó la diva.

“Yo le dije ¿Pero vos estás loca que yo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿No viste mi programa durante 35 años seguidos? No es mi estilo meterme con alguien y ser mala. Nosotros teníamos pedida una mesa enorme porque era el cumpleaños de un productor”, añadió.

La insólita pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez por el icónico tapado de María Julia Alsogaray

“No la saludé porque no la ví, además ¿Quién mierda es para que la salude? ¿El presidente? ¡Ya me cansé! Me hizo brujerías e inmundicias como siempre. Ahí le pedí que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidió y me trató de matar con brujería. No llegó porque no tiene ta-len-to”.

En otra anécdota continuó su descargo: “Una vez, yo estaba en Punta del Este, en un almuerzo con Gustavo Yankelevich, la mamá y la hermana de Messi. Ella vino, se acercó y me presentó a su novio, fui educada, lo saludé y me reí. El tipo no estaba muy bueno. Después salió con que la hice echar de un restaurante. Se cuelga de nosotros para tener prensa, ésta hija de su madre. Para que yo esté así, me cansó”.

Susana rememoró el momento de la producción de imágenes que volvió a la luz por la serie de Amazon: “Ese día, en las leñas (…) Yo tengo 28 tapados de piel ¿Qué voy a precisar un tapado de ésta piojosa? El único tapado que tiene de piel, lo guarda en el frigorífico. Son 40 años de que me hartó, tengo los huevos llenos de ésta Alfano que no existe ni va a existir”.

“No sé de qué vivirá. Bueno, tuvo un marido rico, algo le pasará, porque laburar, no lo hace”, concluyó Susana contra Alfano.