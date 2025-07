Por qué Víctor Díaz, el peón rural despedido, podría perder su cuenta de Instagram: los motivos

Víctor Díaz, el peón rural que conmovió a miles tras viralizarse el video en el que relataba entre lágrimas su despido de una estancia en San Vicente, podría enfrentarse ahora a un nuevo problema: la posible baja de su cuenta de Instagram, donde suma casi un millón de seguidores.

Por qué Víctor Díaz podría tener baja su cuenta de Instagram tras una investigación

El motivo es el mismo que puso bajo la lupa a figuras como Wanda Nara, L-Gante, Flor Vigna y Romina Uhrig: la promoción de casinos online que podrían operar de forma ilegal. Desde que se despidió de sus perros y dejó la estancia, Díaz comenzó a monetizar su creciente popularidad en redes sociales realizando publicidades de diversas marcas. Sin embargo, en sus historias incluyó publicidades de sitios de apuestas, lo que llamó la atención de la Justicia.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar ya imputó a varios influencers por violar el artículo 301 bis del Código Penal, que prohíbe la promoción de plataformas de apuestas ilegales. Por el momento, la investigación alcanza a más de 110 cuentas, entre las que podría encontrarse la de Víctor Díaz.

¿Qué pasó con el trabajo que le ofrecieron a Víctor Díaz en Paraguay?

Mientras enfrenta esta situación, Díaz también se refirió a su presente laboral. Viajó a Paraguay para reunirse con una empresa de insumos agrícolas que, según explicó, lo está ayudando económicamente pero aún no le ofreció un puesto fijo. “Ellos me están ayudando nada más, porque yo estoy sin trabajo. Todavía no estoy contratado, sigo trabajando un poco en redes sociales, haciendo publicidad”, aclaró el peón rural en un video dirigido a sus seguidores.

De esta manera, el futuro digital de Víctor Díaz es incierto: podría perder su principal herramienta de ingresos si la Justicia avanza en su contra y decide cerrar su cuenta de Instagram por promoción de apuestas ilegales.