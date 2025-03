Graciela Alfano sobre el levantamiento del programa de Karin Cohen: “No me gusta dejar a la gente sin laburo”

La ex vedette Graciela Alfano quedó nuevamente en el ojo de la polémica y, en esta oportunidad, con 53 años de carrera, la diva rechazó su participación en un programa de El Nueve porque los directivos del canal apuntaron a levantar Todas las tardes, magazine conducido por Karin Cohen.

El motivo por el cuál rechazó la propuesta

En cuanto Alfano se enteró que la comunicadora quedaría sin trabajo, detuvo la negociación que estaba dispuesta para un programa diario a su cargo. En diálogo con Fabián Doman en Splendid 990, la ex vedette explicó que el ciclo “era un magazine, no un show de espectáculos”.

Respecto al levantamiento del ciclo, la diva se enteró a través de los medios de comunicación: “Vi un video que me conmovió, donde Karin Cohen- que es una chica que aprecio y admiro como periodista- se despedía de su camarín”.

“No me gusta dejar a la gente sin laburo. Lo está haciendo bien, vi el programa (…). Me pasó algo. Respondo a mis emociones e intuición, no sólo a mi mente analítica. Me hizo mal, soy una persona empática”, concluyó Alfano al respecto.

Sin embargo, las posibilidades de la ex vedette en la pantalla chica, no quedaron nulas: “Estamos trabajando en otro lugar del canal, en otra idea y horario diferente. Me quedé contenta. Me sentí bien después de todo. Seguimos en conversación para algo semanal que me gusta más y se puede relacionar con quien soy y lo que tengo para dar”.