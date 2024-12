Gran Hermano: Chiara Mancuso le frenó el carro a Petrona y la hizo reflexionar sobre sus polémicos dichos 

La primera semana de Gran Hermano (Telefe) tuvo como protagonista a Petrona Jerez, quien fue la protagonista de varios clips que llamaron la tensión de los fans del reality. Sin embargo, la mujer de Tucumán, estuvo más de una vez en el ojo de la tormenta por despectivos dichos hacia sus compañeras.

CHIARA aconseja a PETRONA:



El comentario de Petrona que causó repudio en la Casa de Gran Hermano y en redes sociales

Un claro ejemplo, fue hoy por hoy la mañana cuando opinó acerca de Luciana y disparó: “Tratamos de hablarle, ¿cuántas veces yo le dije? Habla, que se sienta tu voz. Capaz que tiene voz de Cacho…»

En este contexto, Chiara Mancuso decidió tener una charla con la oriunda de Tucumán y le marcó sus malas actitudes. “Vos ahora estás en una sociedad que cambió, que es distinta a lo que era tu época”, le dijo.

Chiara Mancuso le frenó el carro a Petrona y le dejó un consejo

“Hoy en día esas cosas no dicen porque son cancelables. No se opina de los cuerpos, no se dicen comentarios despectivos de las otras personas, o por lo menos en su cara…”, continuó.

Si bien Petrona la escucho atentamente, lo cierto es que al final de sus palabras negó haber tenido esos comentarios y aseguró: “Yo le dije una sola vez a Bonjo, ¿vos te haces o tenes cara de cu…?».

Los despectivos comentarios de Lourdes y Petrona hacia Luciana en Gran Hermano: «Tiene voz de…»

Hace una semana comenzó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y tanto los problemas de convivencia, como las críticas entre los participantes, no tardaron en aparecer.

En esta ocasión, Petrona, Lourdes y Sebastián mostraron su peor costado al hablar de su compañera Luciana Martínez, que entró al reality con una impactante historia de vida como mujer trans.

Todo sucedido cuando todos estaban recostados en la misma habitación, y Luciana pasó por delante de ellos camino a realizar su rutina de entrenamiento físico.

«Mira como entrena…tiene doble tanga igual”, deslizó Lourdes una vez que la hermanita cruzó la puerta. “¿No viste los corpiños rellenos que ella tiene? Antes de dormirse se saca todo”, agregó la tucumana.

Cómo si eso no fuera suficiente, minutos más tarde, Petrona siguió: “Tratamos de hablarle, ¿cuántas veces yo le dije? Habla, que se sienta tu voz. Capaz que tiene voz de…». «¡De Cacho!», completó la joven de rulos tentada de la risa.