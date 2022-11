Gran Hermano: el cambio en la próxima prueba de liderazgo y el llanto de La Tora en el confesionario

Tras la eliminación de Juan Reverdito y con la casa completamente dividida, la prueba del líder -que se disputará este martes- será fundamental de cara a la próxima gala de nominación de Gran Hermano, ya que no solo le otorga inmunidad al ganador, sino también el poder de quitar a uno de sus compañeros en placa. Sin embargo, esta semana habrá un importante cambio de reglas.

«En la prueba de mañana habrá doble liderazgo. La cosa es así: va a haber dos líderes, con inmunidad para la semana, y ambos se van a tener que poner de acuerdo para salvar a solo uno de los nominados», anunció Santiago Del Moro en el debate del reality, donde tuvo al último eliminado como invitado.

Y además, confirmó que luego de la salida de Juan, uno de los participantes usó la nominación espontánea, pero aún no reveló su identidad. Si bien parecía que Lucila «La Tora» Villar había recurrido a esta herramienta, en pleno ataque de enojo y angustia por la despedida de uno de sus aliados y su discusión con Walter «Alfa» Santiago, su paso por el confesionario fue por otro lado.

En diálogo con la voz de Gran Hermano, la joven oriunda de Berazategui se mostró quebrada y quiso saber si el público había visto el comportamiento de Alfa con Coti Romero, por el que fue sancionado. «Es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer. Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!», manifestó entre lágrimas.

«No me interesan los demás. Pero ante cualquier persona, con la que me lleve peor o mejor, eso adelante mío, nunca nadie lo va a pasar», agregó. Y habló de su experiencia fuera del reality: «Yo lo pasé, yo lo viví, voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento pasa que explota y pinta el tema y no puedo más o lo que fuese, nada… Pero que me pone mal saber que quizás ella está mal por mí. Eso me pone mal».

