Devastador incendio en un edificio público de Catriel: bomberos lograron contener las llamas en Desarrollo Social

Un feroz incendio consumió por completo un edificio de la Municipalidad de Catriel, en el que funcionaban la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias. El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves 27 de agosto.

En el sector trabajaron bomberos voluntarios, policías, vecinos y la propia intendente de la ciudad, Daniela Salzotto. Las pérdidas materiales fueron totales, aunque no se registraron personas heridas.

El siniestro habría iniciado alrededor de la 1 de la madrugada en un galpón. El inmueble formaba parte de unos antiguos pabellones utilizados durante la década de 1970.

Dentro del edificio funcionaban distintas áreas municipales, entre ellas Desarrollo Social. Además se encontraba una oficina administrativa vinculada al Centro Regional de Estudios Superiores (Cresu), junto con otras dependencias que desarrollaban sus actividades en el mismo pabellón.

Pese a la magnitud del incendio y a la destrucción del inmueble, no hubo víctimas fatales ni heridos, debido a al horario cuando se propagaron las llamas. Las autoridades municipales deberán determinar qué documentación, equipamiento y otros bienes se perdieron dentro de las dependencias afectadas.

Devastador incendio en un edificio público de Catriel: el amplio operativo durante la madrugada

El cuerpo de Bomberos local trabajó durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse. También participaron del operativo personal de Protección Civil, Policía, Hospital Catriel y Edersa, además de colaboradores que aportaron camiones tanque para garantizar el abastecimiento de agua.

Las tareas continuaban durante la mañana de este jueves, con cuadrillas de efectivos policiales todavía desplegados en el lugar. Una vez controlado la emergencia, desde el Municipio iniciarán las evaluaciones para establecer el alcance definitivo de los daños y determinar cómo se originó el incendio.

La intendenta de Catriel y funcionarios de su gabinete se hicieron presentes durante el operativo. Allí colaboraron con las tareas destinadas a intentar poner a resguardo distintos elementos y con las gestiones para conseguir agua y otros recursos necesarios para combatir las llamas.

Devastador incendio en un edificio público de Catriel: investigarán cómo comenzó el fuego

Una de las principales incógnitas está relacionada con el origen del incendio. Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores se encuentra la posibilidad de que haya sido intencional, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa del siniestro.

Desde el Municipio de Catriel se espera que durante este jueves se brinde información más precisa sobre las consecuencias del incendio, especialmente respecto de las dependencias alcanzadas, los bienes destruidos y el funcionamiento de las áreas que tenían sus oficinas en el edificio. También se aguardan novedades sobre las pericias que permitan determinar el punto de inicio y las causas del fuego.