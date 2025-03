Beto Casella le respondió a Tamara Pettinato: «Ojalá pueda retomar su carrera»

Beto Casella le respondió a Tamara Pettinato. Ambos están enfrentados por la polémica salida de la panelista de Bendita, el icónico programa de El Nueve. En este sentido, el conductor se defendió de las acusaciones y sostuvo que nunca despidió a Tamara, sino que ella renunció al programa de televisión.

Beto Casella le respondió a Tamara Pettinato

«Trato de ponerme en su lugar. No sé qué esperaba, pero, si no estuve a la altura de lo que ella esperaba, de verdad yo lo lamento. No soy irónico. Fue una cag… Me queda la tranquilidad de no haberla hecho despedir, sino que ella renunció», le dijo Beto Casella a un móvil de Puro Show, el programa de El Trece.

Respecto de la escandalosa salida de Tamara Pettinato de Bendita, luego de los polémicos videos en Casa Rosada junto al expresidente Alberto Fernández, Beto aclaró: «Si el canal decide despedirla, me tiene que preguntar a mí, así que no, ella se dio por despedida porque le habíamos pedido que se tomara unos días».

Durante la charla, Casella agregó: «Insisto en que no éramos amigos. Teníamos un trato hasta poco social, solo en alguna comida. La verdad es que no era mala compañera. Teníamos un trato amable. Me dolió toda la situación. También por ella y por como se dio todo. Y también por lo duro que fue para nosotros durante varios días. A mí ser el epicentro de la noticia me estresa«.

«Su carrera era una hasta este episodio y ahora cambió. Después si la retoma y se reconfigura y si la reconstruye ojalá para ella. Pero no debe ser grato. Yo, sin darte nombres, veo que algunas personas que fueron, entre comillas, separadas y canceladas, se les ha complicado volver a la normalidad», cerró el conductor.