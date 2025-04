Gran Hermano: Katia “La Tana” enfrentó la puerta giratoria y tomó una decisión trascendental

La casa de Gran Hermano volvió a ser escenario de tensiones y decisiones clave. Esta vez, Katia “La Tana”, quien ingresó al reality tras la salida voluntaria de Keila Sosa, estuvo en el centro de la escena al recibir una oferta directa del Big: la puerta giratoria. Sin embargo, tras un momento de reflexión, la jugadora decidió quedarse a «seguir peleándola».

Katia “La Tana” enfrentó la puerta giratoria y tomó una decisión trascendental

Katia, conocida por su moto rosada, había reemplazado a Keila, quien abandonó el programa por no sentirse cómoda dentro de la dinámica. Pero al parecer, la adaptación tampoco fue sencilla para La Tana. En los últimos días, la participante expresó su descontento con las exigencias del reality, especialmente tras un episodio relacionado con los ensayos de una coreografía propuesta por el conductor Santiago del Moro. “Es una forr*ada, yo me quiero ir, no quiero ni jugar la moto”, confesó molesta en una charla con sus compañeras Selva Pérez, Eugenia Ruiz y Lourdes Cicca. Su enojo surgió porque los despertaron temprano y los hicieron esperar largo rato antes de ir al SUM para practicar, algo que claramente alteró su ánimo.

“Si me voy, es por la puerta grande” 💬 Katia respondió con firmeza tras la pregunta del Big



👁️ Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/PrzHyOyoJo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 10, 2025

Ante estas declaraciones, el Big no tardó en intervenir. Gran Hermano le comunicó: “No puedo retener a nadie, por lo que me veo en la obligación de ofrecerte la puerta giratoria”. La propuesta era clara: Katia tenía la chance de abandonar la casa en ese mismo instante si así lo deseaba. Sin embargo, contra todo pronóstico, la jugadora optó por quedarse.

“Me quedo a seguir peleándola”, respondió La Tana con determinación. “Voy a tratar de mejorar el sueño, el día que me vaya lo quiero hacer por la puerta grande”, agregó, dejando en claro que su intención es seguir adelante en el juego.