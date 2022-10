Gran Hermano: qué decía la carta que recibió Tomás Holder y a quién ve como ganador

Una de las primeras polémicas en Gran Hermano, fue la carta que recibió Tomás Holder, el primer eliminado, antes de ingresar al reality. Esta noche se reveló lo que decidía el escrito.

Como se trató de algo que no está permitido, desde el programa le hicieron devolverla y su contenido fue una incógnita hasta hoy, Holder la pudo abrir, después de tener una entrevista con Santiago del Moro.

«Espero que no se rían cuando llore», les anticipó antes de ponerse a leerla.

Algunos pasajes de carta de la mamá de Tomas Holder, decían:

«Tomi, mi pequeño gigante y a la vez gran hombre. Hoy es un día especial”

“Jugá, divertite y sé feliz, como un día te tatuaste”

“No cambies tu esencia, esa persona leal, sensible y de buen corazón”

“Cumplí tus sueños y objetivos”

“Acá con tus hermanos y toda tu familia te vamos a esperar felices. Brillá para siempre y te amo«.

Tomás a corazón abierto😭 El ex jugador de #GranHermano se quebró al hablar de su mamá.



👉🏼Seguí #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/AqjsV4A573 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 25, 2022

Holder dijo porqué fue el primer eliminado de Gran Hermano

El influencer oriundo de Rosario, mencionó el motivo por el que cree fue el primer eliminado de Gran Hermano. «Sabía que iba a correr el riesgo de que la gente mayor no entienda mi personaje. No me arrepiento igual aunque corría ese riesgo», respondió ante la consulta del conductor.

«En mi vida soy muy compañero y amiguero. Me encanta la familia, soy noviero y nada que ver a mi personaje», agregó Holder.

También dijo a quién ve como ganadora. «Martina es la más fuerte», afirmó.