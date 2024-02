Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder y qué beneficios tendrá

Agostina ganó la prueba semanal y es la nueva líder de Gran Hermano. Al imponerse, la expolicía hizo una dura promesa contra Furia, su exaliada dentro de la casa.

«Quería jugar sola, bueno que juegue sola«, dijo Agostina sobre Juliana. «Que alguien le avise que va a placa y el domingo a casita«, añadió la líder. Tiempo después Agostina fue al confesionario y confirmó su distanciamiento con Furia.

«Quiero informar que ya no formo parte del grupo de Juliana y no le debo lealtad. Es una persona muy desagradecida, me angustia ser la única que siempre la defendió«, dijo al hablar con la producción.

«Siento que me defraudó y creo que la gente lo sabe. Espero que me escuchen. Que quede nominada y se vaya. Ella piensa que tiene el control, pero no lo tiene», dijo Agostina, notablemente enojada por las últimas actitudes de Juliana.

Los beneficios que tendrá Agostina por haber ganado la prueba del líder serán: inmunidad durante la semana, salvará a un nominado y deberá subir a placa a otro jugador del reality.

Gran Hermano: Lucía, Rosina y Zoe van a placa por romper el aislamiento

Lucía, Rosina y Zoe fueron enviadas directamente a la nueva placa de Gran Hermano. Las tres jugadoras rompieron el aislamiento al hablar con un infiltrado que se metió a la casa.

«Ellas sabían que no podían tener este ida y vuelta… y lo tuvieron. Martín y Manzana fueron astutos porque se callaron y se metieron», indicó sobre el episodio Santiago del Moro.