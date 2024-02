La emotiva visita de la novia de Licha en Gran Hermano: se escuchaba latir su corazón

Gran Hermano vivió su noche más emotiva hasta la fecha por las visitas que ingresaron a la casa por «el congelado» el nuevo juego que se incorporó al reality. En este juego algunos de los participantes reciben la visita uno de sus seres queridos, pero la trampa está en que no se pueden mover, deben permanecer «congelados». El romper con esta regla podría tener como consecuencias graves sanciones y hasta la expulsión.

La primera visita en entrar fue el esposo de Emmanuel. El jugador tuvo que quedarse «congelado» mientras su marido se paseaba por la casa y le dejaba un regalo en su cama. Luego, se acercó a Emma para besarlo mientras le recordaba que se quede quieto. «Divertirte, no estés mal, no me extrañes. Te amo, estoy orgulloso de vos.»le dijo.

Apenas se fue la pareja del jugador, Gran hermano les informó que podían moverse nuevamente, por lo cual el participante se tiró a llorar al piso, mientras los «hermanitos» lo felicitaban y abrazaban.

Luego, llegó la hora de la visita de Mili, la novia de Lisandro «Licha» Navarro y la reacción del jugador emocionó a los espectadores. Apenas la vi entrar el participante se puso a llorar, evitando moverse.

Mili se acercó a él y le dijo tomándolo de las manos: “Estoy acá, Li. Tranquilo, disfrutá. Es tu sueño y acá estoy. Recargá pilas, te amo. No te muevas, estoy acá en donde te viniste a instalar. Te voy a abrazar y ni si te ocurra moverte”. Acto seguido la joven lo abrazó y en ese momento uno de los micrófonos captaron el sonido de los latidos del corazón de Lisandro, algo que emocionó muchísimo a los fanáticos del programa.

«Estoy bien. Respirá hondo. No te muevas ni contestes. Te extraño un montón pero te quiero ver hasta el final acá. Es muy linda tu casa nueva” le dijo su pareja al «hermanito«. Luego, Mili saludó a Martín, Nicolás y Furia, hecho que algunos interpretaron que le estaba lanzando pistas para el juego a su novio.

Por último, le dijo: “Recarga y seguí que quiero verte hasta el último día”.

Luego de su salida Lisandro se tiró a la mesa y comenzó a llorar desconsoladamente mientras sus compañeros lo abrazaban y lo felicitaban por tener «una novia tan linda» que da «buenas vibras» y por «habérsela re bancado».

Luego, el conductor Santiago Del Moro le preguntó como se había sentido. «Rogaba que entre ella. Me empezaron a subir las palpitaciones y cuando la vi entrar me puse a llorar. Fue hermoso” expresó el jugador.

Otro participante que recibió una emotiva visita fue Nicolás, quien vio a su mamá por primera vez en 2 meses. Antonella, madre del participante, se acercó a él y lo pidió que se tranquilice. Luego fue hasta la habitación, tendió su cama y le dejó un regalo para que comparta con sus compañeros. Mientras su mamá recorría la casa, Nicolás temblaba de la emoción. «Te amo, divertite, relaja. Nos vemos, me encanta estar acá en tu casa.» le dijo mientras lo abrazaba, antes de retirarse de la casa.