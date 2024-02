El fin de «Las Furiosas»: La agresiva pelea entre Agostina y «Furia» de Gran Hermano

A 2 meses de que se abran las puertas de la casa de Gran Hermano, el grupo de «Las Furiosas» parece haberse desintegrado de forma definitiva y ahora la casa esta completamente revolucionada.

La agrupación que era liderado por Juliana «La Furia» ya sufrió dos bajas: Catalina fue eliminada por decisión del público luego de su pelea con Emmanuel y Carla salió por decisión propia. Ahora, las últimas integrantes del grupo que siguen en juego tuvieron un agresiva discusión que terminó por romper a «las furiosas».

Si bien las cosas venían tensas entre Agostina Spinelli y Juliana «Furia» Scaglione el vínculo parecía haberse recompuesto luego de que la doble de riesgo salvara a su compañera de placa. Sin embargo, luego de que Santiago Del Moro anunciara las nuevas sanciones a toda la casa, comenzó una pelea que hizo que todo se rompiera de forma definitiva.

«Pórtate bien» le dijo Agos a Juliana en forma de broma, cosa que ella no se tomó bien. «Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga. Aguantá Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana. A mí ya me lo dijo Gran Hermano” contestó Furia para la sorpesa de «los hermanitos».

“Te dije nomás si lo escuchaste, no es para que me contestes mal” respondió la policia. «No juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo… tranquila.» le advirtió Scaglione. «Listo, perfecto» respondió cortante Spinelli.

Más tarde, cuando la doble de riesgo se fue a cambiar al cuarto mientras Agostina intentaba dormir, la pelea siguió. «No te hubiese salvado. Sos una desagradecida, por algo estas sola«, expresó la expolícia refiriéndose a cuando fue líder de la semana. «Y la verdad es que me doy cuenta ahora de que sos una mala persona» continuó, durísima contra su ex amiga.

«No te confundas que no soy ninguno de estos, eh» siguió Agos. «¿Qué?¿Que te tengo miedo?» respondió la Furia. «No me tenes que tener miedo pero me vas a tener respeto. Yo te hice un chiste, si vos tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo» dijo Spinelli.

«Mirá como te salta la ficha,mira todo lo que me estas diciendo ¿Vos eras mi amiga? ni en ped* quiero jugar con una amiga así la verdad me haces un favor.» sentenció Juliana.

Agostina llorando en el confesionario: «Es una mala persona»

Luego del fuerte cruce, Agostina fue a descargarse al confesionario y terminó llorando mientras hablaba de su examiga. «Vengo por dos cosas: una es para informarle a la gente que a partir de hoy yo ya no formo más grupo ni le debo lealtad a Juliana. Es una mina super desagradecida y me angustio porque fui la única que la defendí siempre” declaró la expolicía.

“Quise que los demás entiendan que tiene su forma, sus malos días, pero no tenemos por qué seguir soportando sus malos tratos porque sea diferente. Es una mala persona y siento que no está bien de la cabeza, es una maleducada, no hace nada, no lava ni un vaso ‘porque son sus formas de comer sola’, tampoco fumaba y ahora sí. ¡No le roban los cigarrillos, se los fuma ella!” expresó mientras se le caian las lagrimas.

“Siento que me falló y que la gente lo sabe. Ojalá me escuchen. Que quede nominada y se vaya. Se cree que la tiene atada y no la tiene” concluyó su confesión.