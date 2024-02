«Me emboscaron»: La fuerte denuncia de Joel tras despedirse de Gran Hermano

Joel se convirtió en el décimo eliminado de la Casa de Gran Hermano, por decisión del público, a pesar de su buen desempeño dentro del reality de Telefe. El participante señaló que «me emboscaron» para darle salida el último lunes, en la Gala.

En cuanto a su estrategia, Joel indicó que con Emmanuel, uno de sus aliados dentro de la Casa, «lo veía como un riesgo para mi juego, porque es una bomba de tiempo. Te puede arruinar todo» indicó el exjugador en diálogo con Santiago del Moro y los panelistas.

Otro de los puntos débiles de Joel fue Lisandro, con quien se llevaba mal dentro de la Casa de Gran Hermano. «Yo ya se lo dije a él en la cena. Hay muchas cosas desde el principio que no me caían bien. Al principio fue un poco energético, hasta su postura corporal me molestaba. Después me fue cambiando el pensamiento» se sinceró el «hermanito» en el debate de Telefe.

Quedé expuesto». Joel sobre su salida de Gran Hermano.

Además, Joel reveló que quiso jugar con Furia, pero finalmente no lo logró. «Quedé expuesto. Venía jugando un buen juego y me cag* lo de Manzana» sostuvo el participante de Gran Hermano.

«Sé que no hice bien las cosas dentro de la Casa, estos últimos diez días podría haber hecho otra cosa. Vi que Furia se empezaba a acercar a pibes que no eran por ahí, pero bueno…» hizo autocrítica Joel sobre su salida de Gran Hermano.

Acusaron a la mamá de Joel de agredir a una exjugadora de Gran Hermano

En medio de una Gala caliente, este lunes Joel Ojeda se convirtió en el décimo eliminado de Gran Hermano. Sin embargo, el escándalo no quedó solo dentro de la Casa, sino que también hubo acusaciones de violencia en el estudio donde se filma el programa de Santiago del Moro.

Según se denunció en redes sociales, la mamá de Joel se mostró muy ofuscada por el juego dentro de la Casa de Gran Hermano y por la decisión de la audiencia, razón por la que habría tenido una actitud violenta hacia una de las participantes eliminadas del juego y presente en el estudio.

De acuerdo a lo que se alcanza a ver en un video que capta el momento justo, la mamá de Joel agredió a Catalina Gorostidi, quien hace varias semanas ya se encuentra afuera de la Casa de Gran Hermano.

“Le apretó el brazo a Cata Gorostidi. Sabrina estaba del lado de Joel y se metió. Cata quedó con el brazo dolorido. A la mujer se la tuvo que llevar una productora” explicaron los testigos sobre el mal momento en el estudio donde se graban las galas de Gran Hermano.