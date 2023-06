Gran Hermano: Romina Uhrig enfrentó las acusaciones en su contra

La ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, estuvo en LAM y enfrentó todas las acusaciones que salieron a la luz en su contra.

Ángel de Brito le dijo a la exdiputada que todo de lo que se la acusa figura en una causa judicial: «La causa por más anónima que sea la Justicia le dio lugar e investiga a todos sus familiares cuando hay un político de por medio. Cuando hay enriquecimiento ilícito generalmente el modus operandi es ponerle a la tía, a la prima, a la esposa y le van derivando cosas. En la causa lo que figuran son tus sueldos y los cargos que fuiste teniendo y cómo fuiste subiendo de categorización. O sea, ¿vos esa guita no la viste? La que figura en la causa».

Romina habló de la causa judicial en la que está involucrada

Ante esto, la exdiputada le respondió: «No sé quién metió mano ahí, porque jamás como diputada cobré un sueldo de 700 mil pesos». La exparticipante del reality, que está casada con el exintendente de Moreno, Walter Festa, subrayó que es una causa anónima y que se la hicieron al político cuando iba a postularse nuevamente a intendente. «Ya sabemos quién fue la persona (que hizo la causa) que se la pueden hacer a cualquiera de nosotros. Obviamente se la hicieron a él para ensuciarlo. No voy a decir quién fue», detalló.

El conductor agregó que la causa fue mucho antes de que Romina entrara a Gran Hermano y le repreguntó: «¿Todo eso que figura en la causa no existe? No existen los lotes, los sueldos».

«Mi sueldo de 700 mil pesos es mentira, yo cobraba antes de entrar a Gran Hermano 150 mil pesos, lo máximo que cobré fue como diputada», dijo y reiteró: «Es una denuncia anónima que fue de maldad y sabemos quién fue la persona. Y segundo, yo sabía dónde me metía, si yo tenía cosas ocultas o malas no me voy a exponer. No iría ahora al Bailando».

«¿Y él (Festa) está limpio?¿Vos ponés las manos en el fuego por él?», lanzó de Brito. «Yo no pongo las manos en el fuego por nadie», afirmó Romina.