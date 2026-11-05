Greeicy vuelve a la Argentina con su Candela Tour: cuándo canta en el Gran Rex y cómo comprar entradas

La cantante colombiana Greeicy prepara su regreso a la Argentina con un espectáculo que promete reunir sus canciones más populares y los nuevos sonidos de su carrera. La artista se presentará el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, como parte de su gira internacional Candela Tour.

El recital, producido por Fenix Entertainment, marcará un nuevo encuentro con sus seguidores argentinos, después de su presentación de noviembre de 2024. Según informó la agencia Noticias Argentinas, todavía quedan entradas disponibles para disfrutar del espectáculo.

Greeicy en el Gran Rex: cuándo es el show y cómo comprar entradas

La presentación de Greeicy está programada para el jueves 26 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Gran Rex, ubicado en avenida Corrientes 857, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial TuEntrada, donde los interesados pueden consultar los sectores disponibles, precios y medios de pago.

El espectáculo forma parte del Candela Tour, una gira con la que la cantante recorre distintos escenarios latinoamericanos y presenta las canciones de su nueva etapa artística.

Qué canciones cantará Greeicy en su regreso a la Argentina

El recital estará centrado en su proyecto musical Candela, que refleja una evolución hacia sonidos que combinan pop latino, afrobeats, merenguetón y ritmos electrónicos.

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio aparecen «El Limonar», «Estas Ganas», «Quiero+» y «Curándote», además de su sencillo «Discúlpeme Señor», uno de los lanzamientos de esta etapa.

La artista también presentó «Mantis», una colaboración con Cultura Profética, y trabajó junto a Steve Aoki y Farruko en «Ya Pa’ Qué».

Aunque todavía no se difundió una lista oficial de canciones para el recital, se espera un recorrido por sus éxitos y sus producciones más recientes.

El vínculo de Greeicy con Tini Stoessel y María Becerra

La cantante colombiana mantiene una relación especial con la música argentina gracias a sus colaboraciones con algunas de las artistas más populares del país.

Uno de sus mayores éxitos fue «22», junto a Tini Stoessel, una canción de cumbia pop que contó con la participación de Pablo Lescano y Sergio «Kun» Agüero en su videoclip.

También participó en el remix de «La Ducha», junto a Tini, María Becerra y Becky G, una colaboración que reforzó su presencia en la escena musical latinoamericana.

Su crecimiento internacional quedó reflejado en marzo de 2024, cuando agotó las entradas del Movistar Arena de Bogotá ante más de 12.000 personas. Ese mismo año también consiguió localidades agotadas en Barcelona, Alicante y Madrid.

Ahora, Greeicy vuelve a Buenos Aires con Candela Tour, una propuesta que combina música, baile y una nueva identidad artística para reencontrarse con el público argentino.