Lluvias e inundaciones en Perú asociadas con El Niño previo a la llegada del papa León XIV

El papa León XIV tendrá Perú como uno de los puntos de su visita. Previo a su llegada, se registran intensas lluvias e inundaciones asociadas con el fenómeno El Niño.

Igualmente, por ahora no se indicó que afecte su itinerario. El Sumo Pontífice estará en el país del 11 al 17 de noviembre.

Alerta roja en Perú por lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte, principalmente en Tumbes, reportó Diario El Comercio.

Senamhi señaló que este jueves los acumulados podrían alcanzar los 55 milímetros. La intensidad de las lluvias seguirán hasta el viernes 6 de noviembre. Hay una alerta vigente también para Piur

#ATENCIÓN: Torrencial lluvia en #Tumbes… 🌧️ https://t.co/ED9E4ltPeG — Edison Rentería (@edisonral) November 5, 2026

Por lluvias en Perú dos horas de tolerancia en el ingreso al trabajo

Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispusieron para este jueves en Lima unas dos horas de tolerancia en el ingreso a los trabajos en la zona de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. Incluye tanto al ámbito laboral público como privado.

Es asociado a los inconvenientes asociados a la transitabilidad por las consecuencias de las fuertes lluvias.