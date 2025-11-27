Grego Rossello confirmó que terminó su “relación” con la ex de Nico González

El humorista Grego Rossello atravesó un día agitado: después de quedar envuelto en un comentario desafortunado durante una transmisión en vivo, decidió sincerarse sobre otro tema personal y confirmó que su vínculo con Paloma Silberberg llegó a su fin.

El romance entre ellos había salido a la luz a principios de noviembre, cuando fueron vistos besándose en un boliche de Rosario, episodio que generó una ola de comentarios en redes sociales, según visualizó la Agencia Noticias Argentinas.

Sorpresa al aire: Grego Rossello contó que se separó tras una frase que lo incomodó

Silberberg, quien estuvo en pareja con el futbolista de la Selección Argentina Nicolás González durante tres años, siempre aclaró que con Rossello apenas estaban comenzando a conocerse. Venía de una reciente separación y prefería avanzar con cautela.

Paloma Silberberg

Sin embargo, una conversación sobre la dinámica del vínculo terminó marcando la ruptura. Durante su streaming en Telefe, Rossello lo contó sin filtros frente a Nati Jota:

“Me separé hoy, hace un rato.”

Su compañera, entre risas, le respondió: “Para separarse hay que estar de novios.”

Grego profundizó y dejó entrever lo que lo incomodó: “Justamente me separé porque me aclararon que no estábamos de novios. No me gustó, y me separé.”

El comediante reconoció que la aclaración lo tomó por sorpresa, a pesar de que él mismo tampoco había planteado formalizar la relación.

“Yo tenía claro que no… eso me molestó. ¿Qué te pensás? ¿Que yo quería? Yo tampoco quería.”

Aun así, Rossello no descartó una reconciliación y destacó la actitud de Paloma frente a la reciente exposición mediática: “Seguramente me arregle más tarde. Me cayó bien que no entre en una pelea estúpida, no es peleadora.”