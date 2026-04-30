Detrás de escena: Rinoplastia, más allá de la estética

La cirugía de nariz suele asociarse, casi de manera automática, con lo estético. Una giba que incomoda, una punta caída, una asimetría, una forma que no termina de acompañar al rostro. Muchas consultas empiezan así: frente al espejo, desde una imagen que la persona viene observando hace años. Pero en el consultorio, esa primera inquietud abre otra conversación. Porque detrás de una nariz que alguien quiere modificar también puede haber una nariz que no respira bien.

Dormir con la boca abierta, roncar, sentir que entra poco aire o notar que un lado funciona peor que el otro son señales frecuentes. El problema es que muchas personas las naturalizan. Se acostumbran a respirar mal. Lo incorporan como si fuera parte de su forma de vivir, de dormir o de hacer actividad física. Y no debería ser así.

La nariz no es solo una estructura visible en el centro de la cara. También cumple una función clave: filtra, humedece y regula la temperatura del aire antes de que llegue a los pulmones. Cuando ese mecanismo falla, el impacto puede sentirse en el descanso, en la energía diaria, en la calidad del sueño y hasta en la forma de atravesar una jornada.

Por eso, una rinoplastia no debería pensarse únicamente desde la forma. La nariz es estética y funcional al mismo tiempo. Separar esas dos dimensiones puede llevar a errores. Una persona puede consultar porque no le gusta el dorso nasal o porque siente que su perfil no la representa. Pero durante la evaluación pueden aparecer otros factores: desviación del tabique, cornetes aumentados de tamaño, colapso de la válvula nasal, pólipos, sinusitis o distintas alteraciones internas que dificultan el paso del aire.

Una cirugía planificada solo desde lo externo puede mejorar la apariencia, pero dejar sin resolver el problema respiratorio. Incluso, en algunos casos, puede empeorarlo. Cualquier modificación de la estructura nasal tiene repercusión sobre el interior de las fosas nasales. Por eso, antes de hablar de técnica, resultado o recuperación, es necesario hacer un diagnóstico completo.

La evaluación previa es fundamental. Escuchar los síntomas, revisar la historia clínica, realizar un examen físico adecuado, observar el interior de la nariz y, cuando hace falta, pedir estudios complementarios permite definir qué necesita realmente cada paciente. No todas las personas requieren lo mismo. No toda nariz desviada genera síntomas. No todo ronquido tiene la misma causa. Y no toda rinoplastia responde a la misma indicación.

También es importante ordenar las expectativas. Corregir una alteración nasal puede mejorar la respiración, favorecer un descanso más reparador y aliviar síntomas que llevan años. Pero no todos los cuadros se resuelven de la misma manera ni una cirugía nasal aislada es la respuesta para cualquier trastorno del sueño.

En los últimos años, la tecnología ganó lugar en este campo. La rinoplastia ultrasónica permite trabajar el hueso con mayor precisión y menor agresión sobre los tejidos cercanos. Puede ayudar a reducir inflamación, hematomas y hacer más llevadero el postoperatorio. Pero la tecnología, por sí sola, no alcanza. Puede ser una gran herramienta, siempre que esté al servicio de un buen diagnóstico. Lo decisivo no es solo cómo se opera, sino por qué se opera y qué se busca corregir.

Hoy la tendencia es la unidad: forma y función no compiten, se integran. El desafío es el equilibrio, porque la nariz define la imagen, pero también el descanso y la energía diaria. En una rinoplastia, la mirada completa lo cambia todo: no es solo cómo se ve, sino cómo permite respirar.