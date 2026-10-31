Guillermo Coppola sorprendió a un chofer de colectivo en su cumpleaños: el emotivo recuerdo de Maradona y el pedido que lo conmovió

Un recorrido habitual se convirtió en un momento inolvidable para Carlos, un chofer de colectivo que tuvo que trabajar el día de su cumpleaños. Mientras cumplía con su servicio de las 8 de la mañana, reconoció a una figura muy conocida del espectáculo argentino: Guillermo Coppola, el histórico representante de Diego Armando Maradona.

Según lo informado por Telenoche y Todo Noticias, al verlo sobre la vereda, el conductor decidió detener la marcha y abrirle la puerta del colectivo. Lo que parecía una mañana de trabajo como cualquier otra terminó convirtiéndose en una anécdota especial para el cumpleañero.

El inesperado encuentro entre Guillermo Coppola y un chofer de colectivo

Carlos estaba cumpliendo con su recorrido habitual cuando se encontró con Coppola. La sorpresa fue tan grande que decidió frenar para saludarlo, aprovechando la oportunidad de tener frente a él a una de las personalidades más reconocidas del ambiente artístico y deportivo argentino.

El episodio tuvo un condimento particular: el conductor estaba celebrando su cumpleaños mientras trabajaba, por lo que encontrarse con el exrepresentante de Maradona le dio un giro inesperado a su jornada.

Guillermo Coppola, una figura que sigue despertando cariño

Guillermo Coppola es uno de los personajes más reconocidos de la historia del fútbol y el espectáculo argentino. Su nombre quedó ligado para siempre a Diego Maradona, a quien acompañó durante buena parte de su carrera como representante y hombre de confianza.

Con el paso de los años, Coppola también construyó una trayectoria mediática propia, participando en programas de televisión y compartiendo anécdotas de su vida junto al Diez.

Esta vez, sin embargo, el protagonista fue un trabajador que, en pleno recorrido y durante una fecha especial, tuvo la oportunidad de encontrarse inesperadamente con él.

El recuerdo de su papá y el pedido que emocionó a Guillermo Coppola

Detrás del encuentro había una historia personal. Carlos es hincha de Boca, cumple años el 30 de octubre, igual que Diego Maradona, y perdió a su padre, con quien compartía la pasión por el fútbol.

Según relató en Telenoche, había comenzado el día con tristeza por la ausencia de su papá. Sin embargo, encontrarse con Coppola cambió por completo su ánimo.

Durante el viaje, el chofer se animó a pedirle entradas para el Superclásico entre Boca y River. Coppola le prometió que haría todo lo posible para conseguirlas, aunque no quedó confirmado que pudiera concretar el pedido.

La emoción fue todavía mayor cuando Carlos recordó que había asistido a un Superclásico junto a su padre y que ahora sueña con llevar a sus propios hijos a la Bombonera.

Para el conductor, el encuentro fue mucho más que una sorpresa de cumpleaños: lo sintió como un regalo de su papá.