El domingo 27 de julio, el periodista Luis Ventura fue agredido en un partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas, club del que es manager y entrenador. Luego de varios días, el agresor rompió el silencio y dijo de todo.

Habló el hincha que agredió a Luis Ventura: «No me dí cuenta de que le pegué»

Este martes, el agresor de Luis Ventura charló con Net TV. En el programa conducido por Diego Moranzoni, el hombre identificado como Bogado, se arrepintió de su accionar: «No me dí cuenta de que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo».

Luego, explicó el motivo de su ingreso a la cancha y le pidió disculpas al periodista: «Vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis«.

A su vez, reconoció que el incidente podría haber sido más grave: «Soy consciente de que lo pude haber matado, pero no me dí cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente«.

Habló el hincha que agredió a Luis Ventura: «Pensé que me iba a pegar»

El agresor de Luis Ventura charló con los medios y se mostró arrepentido tras su violenta reacción. Aunque después , intentó justificar su agresión: «Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan«, aseguró.

Para cerrar la nota, Bogado volvió a admitir su error y aceptó cualquier medida que tome el club en contra de el: «Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde».

Por el momento, el club de Buenos Aires no le aplicó al sujeto la prohibición al estadio. Aunque todavía no está confirmado, se cree que Luis Ventura denunciará a la institución y al agresor.

Luego de este escándalo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) le dio duras sanciones a Central Ballester, equipo que jugó de local en este partido: jugará sin público hasta que termine el año, se clausuró su estadio por tiempo indeterminado y se sancionó provisoriamente a once jugadores.