Más problemas para L-Gante: le embargan canciones y podrían quitarle otro auto

Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, sostuvo que junto a su clienta solicitarán el secuestro de un vehículo embargado a Elián Valenzuela, luego de que se conociera que la limusina del músico será también confiscada por una deuda de honorarios a otra abogada.

L-Gante enfrenta nuevos embargos: podrían secuestrarle un Mercedes por deuda con Tamara Báez

El vehículo en cuestión es un Mercedes Benz que fue retenido en 2023 ya que el músico había contraído una deuda de US$5 mil por la cuota alimentaria de su hija Jamaica y, en el mismo marco, se ordenó que las regalías de sus canciones fueran depositadas en una cuenta judicial.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado Merlo explicó que solicitará el secuestro del mencionado automóvil: “No se puede utilizar porque está a nombre de Elian, pero él no le dio los papeles, no le firmó 08, nada, entonces Tamara no lo puede usar”.

“Le embargamos tanto el Mercedes como las canciones que tienen mucha repercusión. Ese dinero no llega a él, sino que queda en una cuenta judicial para después pagarnos a nosotros”, concluyó Merlo.

La mencionada limusina del intérprete de cumbia quedó en manos de Alejandro Cipolla, por una deuda de pago de honorarios de 25 millones de pesos a su hermana y colega Sabrina Cipolla.

El mismo abogado mediático explicó: “Le debe honorarios a mi hermana y ella me dijo ‘Yo no quiero esa porquería’, entonces le dije que la traiga y la dejo tirada. Me van a dar la limu -limusina- y un Mercedes”. Esa frase trajo a colación el mencionado rodado.

El cantante de cumbia RKT quedó inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber atravesado distintos enfrentamientos judiciales y, en cuanto regrese de Europa, no podrá volver a salir del país, ni obtener algún tiempo de crédito, entre otras restricciones.