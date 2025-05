Habló la mujer que denunció a Wanda Nara por estafa: «jamás pensé que me iba a pasar esto»

Wanda Nara no logra escaparle al escándalo. Mientras continua su batalla judicial y mediática contra Mauro Icardi, la diva tendrá que enfrentar otro problema legal. Varios usuarios de las redes reportaron que la empresaria no cumple con los envíos de su tienda online y una mujer realizó la denuncia en Defensa al Consumidor. La palabra de la denunciante.

«Estafa virtual»: qué dijo la mujer que denunció a Wanda Nara

“Hice una compra en Wanda Nara Shop el 1 de mayo y esperaba recibirlo. Pagué con tarjeta de crédito. Supuestamente, me iba a llegar entre el 2 y el 5 de mayo», comenzó contando en Puro Show Analía Ragonesi, quien denunció a la mediática.

Luego, continuó su relato: «Esperé hasta ese día y cuando vi que no había forma de hacer el tracking de la compra mandé mensajes privados a la marca. Decidí esperar algunos días prudenciales e hice la denuncia en Defensa al Consumidor”.

“Ella compartió un link a través de una historia de Instagram e iba directo a la plataforma de venta. Como es una persona con millones de seguidores, entré al link confiada y pensé que no iba a tener ningún problema”, explicó la mujer.

Además aclaró que no es fan de Nara: “No soy fanática ni nada. Vi una remera, me gustó y la compré. Me considero estafa porque hice una compra y no tengo ni la mercadería en mi poder, ni respuesta. El monto fue de $140 mil más $3 mil de envío. Eso fue por una remera”.

Analía también contó su situación en sus redes sociales, donde varios usuarios le comentaron que pasaron por lo mismo. “Jamás pensé que me iba a pasar esto de sufrir una estafa virtual. A partir de una historia que subí en Instagram me escribieron por privado. Muchas me dicen que no se animan a denunciar y otras que dicen que lo van a hacer”, añadió.

Para finalizar, la mujer dijo que si estuviera frente a la mediática, le diría “que espero una respuesta. La gente confía en ella. Yo confié en ella y sobre todo porque fue un link que ella promocionó en una historia”.