Hollywood en shock: James Gunn deja su cargo y un hombre clave de Marvel toma el mando

Hollywood atraviesa una inesperada reestructuración. James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos al frente de DC Studios, la compañía responsable de llevar al cine y la televisión las historias de Superman, Batman y otros reconocidos superhéroes. La decisión marca el final de una etapa que comenzó en 2022 y abre interrogantes sobre el futuro de una de las franquicias más importantes del entretenimiento.

Según informó Noticias Argentinas, ambos ejecutivos abandonarán sus funciones directivas para concentrarse nuevamente en sus proyectos creativos. La decisión fue confirmada por Skydance, que anunció la llegada de Jeremy Latcham, un experimentado productor que trabajó en algunas de las películas más exitosas de Marvel.

James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios: quién será su reemplazante

El cambio se concretará el 1 de diciembre de 2026, cuando Jeremy Latcham asuma como presidente y director creativo de DC Studios.

El nuevo responsable de la compañía cuenta con una extensa trayectoria en la industria cinematográfica. Durante su paso por Marvel Studios participó en producciones como Iron Man, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man: Homecoming.

Su incorporación representa una apuesta por un ejecutivo con experiencia en la construcción de universos cinematográficos y en el desarrollo de grandes franquicias.

Gunn y Safran habían asumido la conducción de DC Studios en 2022 con el objetivo de reorganizar las producciones de superhéroes y establecer una estrategia que permitiera competir con Marvel.

Durante su gestión impulsaron una nueva etapa de Superman, además de producciones como Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns.

Qué dijo James Gunn sobre su salida de DC Studios

Tras conocerse la noticia, James Gunn expresó su satisfacción por la posibilidad de volver a concentrarse en la dirección y la escritura de películas.

El cineasta reconoció que dejará atrás una etapa importante de su carrera, aunque también manifestó su entusiasmo por recuperar el trabajo creativo que lo llevó a convertirse en uno de los realizadores más reconocidos del género.

Además, aclaró que su salida de la conducción no significa una despedida definitiva del universo DC, ya que continuará involucrado en proyectos cinematográficos.

La decisión llega después de una etapa con resultados comerciales diferentes. Mientras Superman, estrenada en 2025, superó los 618 millones de dólares de recaudación mundial, otras producciones, como Supergirl, no alcanzaron las expectativas comerciales.

Qué pasará con Superman y Batman después de la salida de James Gunn

Una de las principales inquietudes de los seguidores de DC es qué ocurrirá con las próximas películas de sus personajes favoritos.

Por el momento, los proyectos más importantes continúan en marcha.

Entre ellos se encuentra Man of Tomorrow, la próxima película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. La historia continuará explorando el vínculo entre Clark Kent y Lex Luthor.

También sigue adelante The Batman Part II, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, con estreno previsto para 2028.

Gunn y Safran permanecerán vinculados a distintas producciones, aunque ya no tendrán la responsabilidad de dirigir la estrategia general de DC Studios.

Una nueva etapa para DC Studios y sus superhéroes

La llegada de Jeremy Latcham se produce en medio de una reorganización empresarial de Skydance y representa un nuevo capítulo para la compañía.

El desafío del ejecutivo será consolidar el universo cinematográfico de DC, fortalecer sus producciones televisivas y recuperar la confianza del público en una industria cada vez más competitiva.

Aunque el cambio sorprendió a los seguidores de los superhéroes, la compañía dejó en claro que pretende mantener la continuidad de los proyectos anunciados.

Así, Superman, Batman y el resto de los personajes de DC iniciarán una nueva etapa bajo la conducción de un productor que conoce de cerca el éxito de Marvel, mientras James Gunn volverá a concentrarse en contar historias detrás de cámara.