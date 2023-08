Hoy se conmemora el martirio de San Juan Bautista: Conocé cómo pedirle milagros

Cada 29 de agosto, la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Juan Bautista, predicador de la vida y la muerte de Jesucristo. Primo del Señor, fue condenado a muerte por haber anunciado la verdad y denunciado aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían a Dios.

De San Juan Bautista es el único santo que se celebra en su nacimiento, el 24 de junio, y se conmemora su muerte el 29 de agosto, acontecida por medio del martirio.

Se recuerda a San Juan Bautista por la extensión del culto católico después de Jerusalén a las Iglesias de Oriente y Roma. El relato del martirio de Juan el Bautista se encuentra en el Evangelio de San Marcos, y se encuentra considerado como mártir de la verdad.

Aunque no se detalla cuál era el grado de parentesco entre Santa Isabel y la Virgen María, madre de Jesús, existe un consenso en considerar que San Juan Bautista era primo del Mesías.

Desde antes de su nacimiento, Juan el Bautista estaba señalado para la grandeza. Se dice que el arcángel Gabriel se le apareció a Zacarías, su padre, a quien le indicó que tendría un hijo que anunciaría al Mesías, pero debía seguir una vida recta, sin beber alcohol y sin ningún tipo de exceso.

Durante muchos años, Juan bautizó a decenas de personas en el río Jordán, siendo el más importante el practicado a Jesucristo, sobre quien se posó el Espíritu Santo en forma de una paloma y ante quien cayó, diciendo que no era digno de bautizarle.

Cómo pedirle a San Juan Bautista: esta es la oración

Para pedir la intervención de San Juan Bautista, la oración es la siguiente:

Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres

la venida del reino de Cristo,

guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz,

y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón.

Gloriosísimo San Juan Bautista,

precursor de mi Señor Jesucristo,

lucero hermoso del mejor sol,

trompeta del Cielo,

voz del verbo eterno,

consígueme del Señor su benevolencia y bendición.

Tú que eres el mayor de los santos

y alférez del Rey de la Gloria,

que eres más hijo de la gracia que de la naturaleza,

y por todas las razones

príncipe poderosísimo en el Cielo,

consígueme del Señor su clemencia y protección.

Glorioso San Juan Bautista,

hoy en mi desespero te ruego

que me ayudes en estos duros momentos,

necesito tu valioso auxilio

para solucionar mis penas y miserias,

media ante el Señor para que me conceda:

(Decir lo que se necesita conseguir)

Te pido mártir invencible que no desoigas mis penas

y por los privilegios con que te enriqueció Dios

consigue que mi pedido sea concedido lo antes posible

si fuere conveniente para mi salvación;

y si no, una perfecta resignación,

con abundante gracia,

que haciéndome amigo de Dios,

me asegure las felicidades eternas de la Gloria.

Amén.