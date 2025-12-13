Indignación en Neuquén por los polémicos comentarios de la Negra Vernaci sobre las termas de Copahue: qué dijo

Los recientes comentarios realizados por María Elizabeth “la Negra” Vernaci sobre el complejo termal de Copahue provocaron un fuerte enojo en los vecinos de la localidad neuquina. Las expresiones, emitidas en su programa de Radio POP, fueron interpretadas como despectivas y generaron un amplio repudio en el pueblo.

Bronca en Copahue por los despectivos comentarios de la Negra Vernaci

La polémica se desató cuando la conductora ironizó sobre el reconocimiento internacional del complejo y cuestionó su estética y su entorno volcánico. Además, sus comentarios alcanzaron a los jubilados y personas con discapacidad que visitan el lugar cada temporada.

Entre los fragmentos más difundidos, Vernaci afirmó: “Abrieron las termas de Copahue, que fueron elegidas entre las mejores del mundo. Chicos, no son las mejores del mundo porque más que Copahue son las termas que parece que fueran todos para lisiados”.

Así lució la primavera en las Termas de Copahue.

Luego, se refirió a los tratamientos con fango al llamarlos como una: “máscara facial con mierda”. A continuación, despreció la infraestructura y sostuvo que parecería un lugar para personas con “problemas de movilidad”.

Después intentó matizar sus dichos al señalar: “no tengo nada en contra de los lisiados”, en una apreciación que definió como “estética”. Las expresiones, sin embargo, profundizaron el malestar en la región.

Trabajadores y vecinos salieron a responder con enojo a los dichos de la Negra Vernaci

La reacción incluyó a empleados del Ente Provincial de Termas, comerciantes y vecinos. En diálogo con RTN, el trabajador Leopoldo Fuentes se mostró “indignado por los dichos» y criticó que «se supone que es una comunicadora”.

En la entrevista radial, Fuentes agregó: “Evidentemente no saben en que paraíso vivimos nosotros. No saben lo que significa para la gente que viene buscando una alternativa de salud”. Además, remarcó que “mucha gente se curó acá”.

El empleado sostuvo que “en el pueblo estamos indignados” y repudió que “dijo barbaridades del fango” con mucha liviandad y de forma despectiva.

Empleados de las termas y habitantes de Copahue salieron a contestar tras comentarios polémicos.

El empleado remarcó que los adultos mayores que visitan usualmente el lugar «se van sanos» y aseguró que lo mismo sucede con las personas lisiadas, quienes encuentran en las termas un lugar de refugio y descanso.

Asimismo, destacó que hay deportistas de elite se han interesado en los resultados de las instalaciones, como la selección de canotaje o los clubes Boca Juniors y River Plate. «Todos los que pertenecemos el Ente Provincial de Termas tenemos una bronca tremenda«, resaltó Fuentes sin entender el motivo de las declaraciones.

También otros vecinos se sumaron al reclamo. «Propongo que la invitemos a la Sra Venaci que venga a conocer personalmente las Termas de Copahue y el que grupo de profesionales médicos le expliquen los beneficios de los tratamientos termales», destacó uno de ellos en Facebook.

Mientras que otros agradecieron a Fuentes por defender las instalaciones. «Los que conocemos las raíces sabemos del sacrificio de la gente que fundó Copahue y que venga está señora a decir las barbaridades que dice da mucha bronca, por parte de mí familia ya son 4 generaciones que trabajan en Copahue y de cuántas familias es el sustento este lugar», agregó otro usuario.