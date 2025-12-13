La respuesta del Gobierno de Neuquén a la Negra Vernaci por las termas de Copahue: «Tristeza y bronca»

Esta semana María Elizabeth “la Negra” Vernaci se volvió viral en redes sociales por sus fuertes críticas a las termas de Copahue. La respuesta del lado de Neuquén no tardó en llegar. Primero, fueron trabajadores del complejo, y después la polémica escaló hasta el Gobierno, que compartió la indignación por las declaraciones de la reconocida locutora.

«Abrieron las termas de Copahue que fueron elegidas entre las mejores del mundo. Chicos, no son las mejores del mundo», comenzó Vernacci y continuó: «Parece que fuera todo para lisiados».

En este sentido, cuestionaron los servicios que brinda el complejo: «Incluye vapor, hidromasaje sulfuroso y mascara facial con mierda».

Al final del segmento, Vernacci aclaró que le parecieron accesibles económicamente y agregó que le parece «bárbaro» los beneficios terapéuticos, aunque insitió: «Como está puesto me da… Me gusta más las termas de Cacheuta, las de Mendoza, no tienen esas cosas como si tuvieras un problema de movilidad«.

«Las de Copahue me dan lisiados. Perdóneme, no tengo nada en contra de los lisiados. Pero estéticamente te estoy hablando. Yo quiero que sea más lindo«, acotó y cuestionó quienes llevan a niños al lugar.

Malestar en Neuquén por los dichos de Vernacci contra las termas de Copahue

En contacto con Diario RÍO NEGRO, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, comentó que los dichos de la locutora generaron un «sentimiento generalizado» de «enojo y tristeza».

Esteves criticó los chistes de Vernacci porque banalizan un complejo que tiene un reconocimiento mundial en cuestiones terapéutica.

En este sentido, indicó que muchos niños y niñas acuden a las termas para tratarse el asma, cinucitis y otras cuestiones respiratorias, y que han tenido «muy buenos resultados».

«Está comprobado científicamente», resaltó y agregó que, además del ámbito medicinal, aporta muchos recursos a la comunidad de esta parte de la provincia.

Además, puntualizó que provocó «tristeza y bronca», dado a que todos los trabajadores se desenvuelven en «un clima tan adverso» para mantener el lugar en óptimas condiciones.

Asimismo, también destacó el origen volcánico de las aguas y el barro (al que la conductora le dice «mierda») porque son «muy buscados cosméticamente por los beneficioes que tienen en la piel».

«Repudiamos absolutamente lo que dijo. La comunidad lo viene repudiando desde que salio. Seguimos levantando las banderas de las termas», respondió y sumó: «Que sepan los que nunca cruzaron la General Paz que en el interior hay mucho potencial».

La funcionaria informó que las termas de Neuquén están reconocidas junto a otras de Islandia y Japón por ser de las únicas que conviven con la nieve y en este contexto celebró que en la última temporada de invierno el complejo estuvo un par de días abierto.

A la vez, detalló que si bien el acceso es complejo, las tareas de asfalto entre Caviahue y Copahue continúan avanzando y tendrán una segunda etapa hasta la entrada del complejo termal.

En este sentido, recordó que la temporada de invierno fue mala por la falta de nieve y que hasta llegó a sorprender la gran convocatoria que tuvieron las termas durante los últimos fines de semana largo con casi ocupación plena, como así también otros destinos de la provincia como Villa La Angostura.

«Esperamos que sea una muy buena tempoorada. La necesitamos: tuvimos una muy mala temporada de invierno por la falta de nieve», concluyó con respecto a lo que se viene en el verano 2026.