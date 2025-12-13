Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse por acuerdos familiares

La disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó en los últimos días un nuevo capítulo de alta tensión, dejando en evidencia que la relación entre ambos continúa lejos de una reconciliación.

El conflicto volvió a escalar a partir de diferencias en la organización de los días que cada uno pasa con sus hijas, un tema que ya cuenta con un régimen establecido por la Justicia y que derivó nuevamente en un cruce público con declaraciones fuertes de ambos lados.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, otra vez enfrentados por la organización familiar

Cubero sostuvo que su ex pareja no estaría respetando el esquema de días acordado judicialmente, mientras que Neumann aseguró que el exfutbolista busca exponer cualquier desacuerdo en los medios. En ese marco, la modelo volvió a referirse al festejo de los 15 años de una de sus hijas, un tema que genera tensión desde hace semanas.

Durante su participación en La Casa Stream, Neumann explicó que su intención inicial era realizar una celebración conjunta con el entorno de Cubero, pero que esa posibilidad finalmente no prosperó. “De la fiesta no puedo decir nada porque no quiere, pero estamos a full. Va a tener una fiesta con mi parte de la familia. Y sí, son dos fiestas”, detalló.

La modelo reconoció que la situación le resulta incómoda, sobre todo por su hija: “A mí me parece un bajón que se hable tanto del tema, más que nada por ella. En su momento le preguntamos qué quería hacer y lo que ella deseaba no se pudo dar”. Y fue aún más contundente al aclarar su postura: “Ella quería algo con toda la familia. Yo no tenía ningún problema. Sus deseos son órdenes. Soy adulta, lógica, hago terapia, soy coherente, pero no se pudo. Por eso resolvimos hacer dos fiestas”.

Nicole Neumann y Fabián Cubero suman un nuevo cruce mediático

En diálogo con Puro Show, Neumann también se refirió a cómo se repartirán las Fiestas de fin de año y aclaró que el esquema se mantiene como siempre: “Nos toca uno a cada uno, eso siempre fue así”. Además, dejó una frase con destinatarios claros: “Hay gente a la que le gusta vivir de esto y generar cosas que no son. Dicen cosas que no coinciden con la forma en que actúan. A mí no me importa. Me importa que mi hija esté feliz. Ellas saben cómo son las cosas y eso es lo que importa”.

Por su parte, Cubero dio su versión en una entrevista con A la tarde, donde manifestó su cansancio por los presuntos incumplimientos y por el conflicto en torno al cumpleaños de 15. “Lo de los 15 siempre estuvo arreglado: la fiesta la iba a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Hoy no tenemos ningún tipo de vínculo con ese lado de la familia. Se dio así porque han pasado muchas cosas”, afirmó.

El exfutbolista también apuntó a la falta de respeto por los acuerdos judiciales vigentes: “Hay una organización estipulada por la Justicia, de tal día a tal día, para que cada uno pueda disfrutar. Después pasa que el padre no está presente, que no cumple, que el papá esto, que la mamá lo otro. Uno quiere hacer las cosas bien y, de pronto, me entero de que me traen a las nenas cuatro días después”.

Finalmente, Cubero cerró con un descargo en el que remarcó cómo el conflicto impacta en su vida personal y laboral: “Somos personas públicas y en algún momento todo sale a la luz. A mí esto me perjudicó un montón. No tengo todo el año para tomarme vacaciones por el trabajo. Cuando organizo y pido los días, termino perdiendo las vacaciones con mis hijas. No concuerda lo que se dice con lo que se hace, y lo estoy demostrando”.

