Indirecta explosiva de Eugenia Tobal en medio del conflicto entre China Suárez y Nicolás Cabré

El Wandagate se expande, no sólo a sus partes y sus parejas, sino a los exs de los mismos, tal es el caso de Eugenia Tobal que, mientras mantenía un vínculo con Nicolás Cabré, entró en su vida, Eugenia “La China” Suárez a quien, ésta tarde le envió una indirecta.

Eugenia Tobal y su “Good Karma”: una clara respuesta en plena polémica del Wandagate

Luego de que Cabré podría negarle un permiso para que Suárez saque a su hija Rufina del país, Tobal compartió un video en donde explica métodos como “gancho visual, auditivo, de pelo y una alfiler de gancho”, para tener mayor audiencia en redes sociales.

“Si te quedaste acá mirando este video, con todas las formas que ahora instagram y Tiktok te piden que hagas para que la gente se quede mirando tus reels, nosotros te dejamos todos éstos corazones”, señaló la intérprete.

No obstante, el foco del video se radicó en el buzo que llevaba puesto: fondo blanco y letras rojas llamativas que indican “Good Karma”. Ante la multitud de comentarios que llegaron en poco tiempo, apuntó: “No especulen con boludeces que el video no tiene ningún doble sentido. No me metan en quilombos”.

Sin embargo, sus seguidores no dieron importancia a la aclaración: ”Euge te amamos! Y si no tiene nada que ver, nosotras le damos la connotación”, “Para nosotros tiene sentido y fue el mejor gancho visual”, “Good Karma. Al que le quepa el poncho que se lo ponga” y “El buzo es lo más. Llegó el momento. El karma”, son sólo algunos escritos.

Demás respuestas se refirieron a “Tem Wanda Tobal y Pampita” o bien críticas como “Uy qué densa esta mina colgándose del quilombo. ¡Superá, solta! Ese resentimiento envenena el alma! Ya sos mamá, ocúpate y agradece”.