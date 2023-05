Insólito: aseguran que Meghan Markle estuvo disfrazada en la coronación de Carlos III

La coronación del rey Carlos III, que se realizó el pasado sábado 6 de mayo, aún sigue dejando mucha tela para cortar. A las teorías conspirativas que aparecieron en los últimos días, se sumó ahora una por demás insólita: los usuarios de redes sociales aseguraron que Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, estuvo en la abadía de Westminster pero disfrazada de otra persona.

Es que entre los invitados, se detectó a una figura que llamó la atención por su enorme bigote, su pelo despeinado sobre el rostro y unos lentes de gran tamaño, que por su apariencia parecía querer ocultar su identidad al público presente.

Así es que la teoría de que el hombre era Meghan Markle disfrazada tomó gran relevancia dentro de Reino Unido, sobre todo a través de redes sociales.

¿Vos qué opinás?

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise 🥸 pic.twitter.com/Tnutn8REOW