Inteligencia artificial: quiénes pueden obtener Google Gemini gratis y cómo activarlo

Google anunció una importante iniciativa para democratizar el acceso a la inteligencia artificial en Argentina: a partir de ahora, todos los estudiantes universitarios mayores de 18 años podrán obtener una suscripción gratuita por un año a Google AI Pro, su plan de IA avanzada que incluye las herramientas más potentes de Gemini. Los detalles en esta nota.

Inteligencia artificial: cómo solicitar Google Gemini gratis

La medida para obtener la inteligencia artificial de Google gratis busca potenciar a la próxima generación de profesionales, dándoles acceso a tecnología de vanguardia para mejorar su aprendizaje, potenciar la creatividad y prepararlos para el futuro laboral. El beneficio requiere seguir una serie de pasos para su activación. Los requisitos para solicitar Google AI Pro gratis son:

Ser estudiante universitario en una institución argentina.

Tener más de 18 años.

Contar con una cuenta personal de Google.

Tener un método de pago válido para asociar a la cuenta de Google (no se realizarán cargos durante el año gratuito).

Inteligencia artificial: paso a paso para activar Google Gemini gratis

Ingresar al sitio oficial: los estudiantes deben acceder al link de postulación provisto por Google.

Verificar la condición de estudiante: el sistema utilizará un servicio llamado SheerID para validar que la persona es efectivamente un estudiante universitario activo. Se podrían solicitar comprobantes.

Confirmar la suscripción: una vez verificada la condición de alumno, se deberá completar el proceso de suscripción asociando un método de pago.

¡Listo! Cumplidos estos pasos, el estudiante tendrá acceso a todos los beneficios de Google AI Pro sin costo por 12 meses.

Inteligencia artificial: qué incluye el plan “Google AI Plus”

Además de la iniciativa para estudiantes, Google lanzó en Argentina “Google AI Plus”, una nueva suscripción más económica diseñada para el público general. Los beneficios son:

IA en Gemini: mayor capacidad en el modelo de edición y generación de imágenes (Nano Banana) y acceso al modelo de video Veo 3 Fast.

Integración con Workspace: permite usar Gemini para redactar, resumir y organizar información directamente en Gmail, Documentos, Hojas de Cálculo, etc.

Herramientas creativas: acceso a las herramientas de creación de video e imágenes con IA, Whisk y Flow.

Investigación mejorada: más funciones en NotebookLM para transformar documentos en resúmenes y material de estudio.

Más almacenamiento: la suscripción incluye 200 GB de espacio en Google Fotos, Drive y Gmail.

