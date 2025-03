Una curiosa conversación entre una señora de 92 años y una inteligencia artificial (IA) de Open AI se ha viralizado por su mezcla de escepticismo y reflexión. Todo comenzó cuando la mujer, intrigada por la capacidad de la máquina, lanzó una pregunta directa: “¿Cómo sabes las respuestas si eres tan solo una computadora?”.

Tiene 92 años y discutió con la Inteligencia Artificial

La IA, con su tono característico, respondió: “Obtengo mis respuestas de una gran cantidad de datos que han sido recopilados y almacenados a lo largo del tiempo. Esto incluye libros, artículos, investigaciones científicas y mucho más”. Sin embargo, la explicación no pareció convencer del todo a la anciana, quien replicó con firmeza: “Simplemente eres una computadora y si se acaba la electricidad, se acabó también tú”.

La inteligencia artificial no dudó en admitir su limitación: “Exactamente, dependemos de la electricidad y de la tecnología para funcionar. Si no hay electricidad o conexión a internet, no puedo operar. Soy una herramienta creada para ayudar mientras estoy en funcionamiento”. Lejos de suavizar la postura de la señora, esta respuesta pareció reforzar su visión crítica.

“Gracias por tu consentimiento de contestar mi pregunta, pero no eres nada más que una máquina que trabaja con electricidad. No cerebro, no feelings, nothing. No importa si tú mueres o tú vives, porque no eres una persona, eres electricidad”, sentenció la mujer de 92 años, cerrando el intercambio con una reflexión que pone en jaque la esencia misma de la tecnología.