Ivana Icardi se descargó en redes y defendió a Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

Tras lo sucedido el viernes por la noche cuando Mauro Icardi ingresó al edificio de Wanda Nara luego del traspaso de sus hijas, Ivana Icardi decidió utilizar su cuenta oficial de X para defender tanto a su hermano, como a su pareja actual, la China Suárez.

El descargo de Ivana Icardi sobre Mauro Icardi y la China Suárez

«Ahora ya se imaginan lo que yo viví», comenzó la hermana del futbolista en sus redes sociales haciendo referencia a la madre de sus dos sobrinas. Pero eso no fue todo, ya que cuando una seguidora le recriminó que no viajara a Argentina para acompañar al delantero, ella escribió sin filtros: «Él sabe que estamos si él necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivió así que no podemos estar todo el día como ellos armando circo«.

«A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo. Aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio», continuó Ivana Icardi sobre la difícil situación que atraviesa Mauro Icardi.

Ivana Icardi defendió a la China Suárez

«Siempre voy a defender a mi familia, a cualquiera, aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten», expresó indignada la mediática al ver los miles de comentarios que recibió tras sus primeros tweets.

Por último, Ivana Icardi no dejó pasar la oportunidad y defendió a la China Suárez: «A la china también la voy a defender, lo que hacen con ella mediáticamente es NEFASTO!».