Apareció la supuesta amante de Maxi López: ¿Qué dijo?

Luah Martínez es una modelo que asegura haber tenido una relación amorosa con Maxi López, el ex marido de Wanda Nara, quien actualmente está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson.

La palabra de Luah Martínez

Lo llamativo además de la supuesta infidelidad es que Maxi le habría reconocido que tuvo un encuentro sexual con La China Suárez. «Le gusta lo usado al crack», le habría dicho el ex jugador.

«¿Tenés pruebas fehacientes de que hablaste con Maxi?», le preguntaron a la joven en el programa que Carlos Monti conduce en la TV Pública. «Si, hice screenshot que no se puede editar. Niega todo porque no quiere decir todo lo que me dijo a mí», respondió.

«Hubo una reacción, quiso borrar todas las pruebas en Instagram, pero me quedaron las pruebas en Whatsapp, todavía no me bloqueó, pero no sé qué va a pasar ahora», reconoció Luah.

«¿Vos sabés en el despelote que te metiste?», le preguntó Carlos Monti, y ella, entre risas, dijo que «sí».