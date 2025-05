Jésica Cirio afirmó que buscaba tener un hijo con Elías Piccirillo: “Parte de nuestra intimidad”

La modelo Jésica Ciro parece no tener descanso en su exposición gracias a sus vínculos amorosos y así es que afirmó que, junto a Elías Piccirillo, buscaban tener un bebé y señaló que el objetivo formaba parte de un contexto íntimo.

Jesica Cirio: El abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía”

Mientras el financista sostiene que atraviesa su peor momento detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, su ex mujer debe aclarar que la salud mental del financista “está cada vez peor”. Además, Cirio se despegó de un fuerte rumor que la dejaría muy mal parada.

Es que se había hecho público que la entrenadora de zumba le habría presentado un letrado para que defienda a su ex marido. No obstante, refutó: “El abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía”.

Ante el trascendido más fuerte, afirmó: “Lo del bebé era parte de nuestra intimidad. Yo conté que quería y estábamos buscando, pero con todo lo que sucedió, decidí no seguir ni con ese plan, ni con la relación”.

“Insisto en que su salud mental es algo que él tiene que tratar. Él no estaba bien y me imagino que ahora menos. Es muy triste todo la verdad”, concluyó Cirio.