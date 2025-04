Tomás Dente apuntó otra vez contra Jesica Cirio y la imitó: «Yo no sé nada»

Tomás Dente habló con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia, donde además de contar que se enteró por él que lo iban a levantar del aire, habló de lo que piensa sobre el caso de Jesica Cirio y se animó a imitarla.

Tomás Dente se mostró indignado

«La vida privada de los políticos es tan importante y relevante como la de una celebrity, estoy indignado con todo últimamente», dijo el entrevistado y entonces el conductor le propuso: «Vos sos Jesica Cirio y yo soy Georgina Barbarossa».

La idea era recrear parte de aquella entrevista cuando salió a la luz el Yategate que tuvo como protagonista a Martín Insaurralde, el primer marido de la modelo.

«¿Pero Jesica, no te dabas cuenta de lo que hacía Martín?», le preguntó Montagna y Dente, imitando el tono de la modelo dijo: «Yo no sé nada Georgina, yo no sé nada».

Tomás Dente apuntó sin piedad contra Jesica Cirio

Tomás Dente le dedicó más de un descargo a Cirio. El último fue por las condiciones en las que vivían sus empleadas domésticas y en esa oportunidad se enfrentó con un colega al aire.

“No vamos a permitir que nadie de afuera venga a cuestionar este programa. El conductor soy yo. No quiero pelear con Diego (Suárez Mazzea, el panelista) ni con nadie, pero el programa lo manejo yo. Y de ninguna manera me voy a poner, jamás, en el lugar de una persona que todavía no pudo explicar cómo consiguió la fortuna y cómo se subió a ese tren de vida con el trabajo que tenía”, expresó Tomás.

“Ni ella ni su marido. El que está detenido en un calabozo de Comodoro Py es él, no es ni Mónica (la empleada doméstica) ni su familia. Yo voy a defender siempre a las personas de bien. Porque aparte, he laburado con Cirio, y sé perfectamente cómo se maneja. Es una de las personas más asquerosas que hay en este medio, lo vi yo con mis propios ojos. No besa, no saluda, te mira de reojo”, sentenció.