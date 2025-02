Jesica Cirio se separó de Elías Piccirillo, en medio del escándalo judicial

Elías Piccirillo se volvió popular al ponerse de novio con Jesica Cirio y casarse con ella, en mayo del año pasado. Si bien en un principio se mostraban muy enamorados y con deseos de agrandar la familia, la exconductora confirmó en las últimas horas que ya no están más juntos. Cómo impactó en la pareja la investigación judicial contra el supuesto empresario.

Jesica Cirio se separó de Elías Piccirillo: la confirmación de la modelo a «Intrusos»

Este lunes, en «Intrusos«, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América, revelaron que Jesica Cirio decidió viajar a Uruguay para no estar presente en el allanamiento que hizo la Justicia en su domicilio de Nordelta. “El sábado allanaron las casas de Jésica Cirio y de Elías Piccirillo. Él está declarando en Comodoro Py”, informaron.

La periodista Karina Iavícoli, panelista de «Intrusos«, contó que habló telefónicamente con la exconductora de «La Peña de Morfi» y que ella le confirmó que Piccirillo “ya no es más su marido. Falta que se divorcie, pero ya se terminó la relación”.

Jesica Cirio se separó de Elías Piccirillo: por qué investigan al exmarido de la modelo

Actualmente, Elías Piccirillo está acusado de estafa y de haber armado una causa para meter preso a Francisco Hauque, el acreedor a quien no le habría pagado una deuda de unos seis millones de dólares.

“No necesito tener ningún abogado porque no tengo nada por qué defenderme, ese día es mentira que iba a ir a cenar. Es mentira que conozco a los Hauque. No hablo frente a las cámaras porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo” habría dicho Cirio al respecto, ya que el abogado del denunciante la involucró en una cena previa a la detención, a la cual estaba invitada la conductora y no acudió.

Hauque no es el único que señala a Piccirillo por este accionar: el empresario Juan Ignacio Piñeiro está preso y su abogado, Marcelo Laruffa, aseguró a Noticias Argentinas que su caso es similar porque habría usado el mismo modus operandi.

“Ojalá el juez de la causa esta nueva investigue a fondo y se dé cuenta de cómo son las cosas, que investiguen a la Policía que estuvo a cargo de los allanamientos en Puerto Madero y Nordelta en donde habrían plantado desde droga hasta un arma. La similitud con el tema Elías y Hauque es idéntica. De más está decir que confiamos en la Justicia y en este nuevo fiscal y juez y sé muy bien que todo esto está armado, no caben dudas que es el mismo modus operandi”, concluyó Laruffa.

Con información de Noticias Argentinas.-