Tomás Dente apuntó fuerte contra Jésica Cirio y Elías Piccirillo: «Tienen que desaparecer de la faz de la tierra»

La conductora y modelo Jésica Cirio quedó en el ojo de la tormenta luego de que su marido, Elías Piccirillo fuera acusado de una estafa piramidal millonaria, negocios turbios e investigaciones en curso. Cirio se casó con Piccirillo en mayo de 2024, tras su escandalosa separación con Insaurralde. En aquel entonces, la modelo decía haber encontrado tranquilidad junto al corredor inmobiliario.

Tomás Dente y una editorial polémica

“Este año logré tener paz, tengo mi tiempo para ir a entrenar, para estar con mi hija. Estoy mucho con ella. Disfruto la familia, la relación, lo acompaño mucho a él en su laburo y me gustó”, describía la modelo a finales del año pasado.

Sin embargo, sólo dos meses más tarde se filtró un video donde se ve a Piccirillo al ser increpado por una persona que le exige el pago de una deuda. Además, salió a la luz un audio en el que el agente de bienes raíces estaría en deuda con Francisco José Hauque, quien fue detenido por posesión de drogas y armas y afirmó que Piccirillo lo involucró en el conflicto para evitar pagarle la suma adeudada.

Días más tarde, los medios de comunicación no demoraron en hacerse eco de las novedades que mantienen a la modelo en la mira. Un claro ejemplo fue Tomás Dente que desató la polémica con una editorial.

Dente no sólo se limitó a su tarea como conductor, sino que, con la excusa de una columna de opinión actuó de manera burlona e imitó la voz grave de la modelo en reiteradas ocasiones.

“¿Cómo es que no les da vergüenza? ¡Qué papelón, qué papelón!”, comenzó el presentador indignado y a continuación, con un indescifrable gesto en el rostro, intentó poner voz de mujer y añadió “Familia ensamblada, familia ensamblada”, en pleno tono de burla. En esta línea añadió que Cirio “así habla”.

Asimismo, Dente refutó a la modelo quien había asegurado que el conflicto con Insaurralde “ya pasó” y se explayó: “No, no pasó. A tal punto que quedó afuera de la escena política, tu ex marido y está sumergido en un ostracismo absoluto, no puede dar la cara, no puede dar explicaciones, vos estuviste con él muchísimo tiempo y ahora estás con este. No pasó un carajo”.

Tras varios intentos de imitación, el conductor continuó: “Nena las pelotas, son todos iguales. No había manera de limpiarle la imagen a esta piba, ni con tres litros de lavandina. Hay que ser funesto. Vergüenza les tendría que dar, tienen que desaparecer de la faz de la tierra y devolver lo que se roban”.

“Una mina inhibida, no puede utilizar sus bienes porque está inhibida y te venden la familia feliz, familia ensamblada, todos contentos”, remarcó Dente y añadió que Cirio “evadía” las respuestas “todo el tiempo”. En este sentido reveló que la conductora tiene “un nuevo marido que gana 14 millones de dólares”.

“Estos sátrapas, impresentables y cínicos viven en la zona más linda de Buenos Aires, a costa de los demás, del sufrimiento de los bonaerenses”, concluyó.